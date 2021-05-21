澎湖福朋喜來登酒店與您一同抗疫！即日起免費提供水神抗菌次氯酸水

澎湖福朋喜來登酒店全面啟動防疫措施，更一同守護鄉親！即日起至6月15日響應「水神抗菌液-公益加水站」活動，9點-16點為民眾免費提供水神抗菌液（微酸性電解次氯酸水）。

澎湖福朋喜來登酒店嚴格遵守中央流行疫情指揮中心所實施之防疫措施，更承擔企業社會責任的決心，有鑑於疫情期間戴口罩、勤洗手與勤消毒成為必要防疫措施，以免費公益行動支持防疫政策，更為著台灣零確診努力，並堅守「防疫人人有責」。5月19日起民眾每戶每天都能至澎湖福朋喜來登酒店領取1公升的水神抗菌液，需自備全新乾淨的不透光空瓶以方便領取。*每日數量有限，領完為止



自備不透光瓶即可免費領取1公升

水神抗菌液，其主成分為「微酸性電解次氯酸水」，是一種無色、略帶氯味，使用於空間環境抗菌上、對環境無公害的抗菌液，其抗菌的主成份為次氯酸，pH值介於5.0~6.5間，屬於弱酸性，經多年研究證實，具有10ppm以上的微酸性電解次氯酸水，對各種強力的病原性細菌等均具有優異的抗菌效果，同時也最符合人體的酸鹼值，當水神抗菌液與細菌接觸後，能夠迅速破壞細菌的結構，讓其無法存活而產生抗菌效果，且無污染、無化學殘留，訴度安全、抗菌、消臭、環保、便利、便宜等特點，都是其與市售的次氯酸水不同的地方。

澎湖福朋喜來登嚴格落實防疫措施 共同守護健康

因應新冠肺炎疫情，澎湖福朋喜來登酒店已全面啟動防疫措施，提供賓客最安全的休憩與用餐空間，酒店內已實施下列措施加強防疫工作：