台北老爺搶攻宅經濟　冷凍即食包成為居家防疫好幫手

隨著疫情警戒再升級，多數企業採取上班分流或居家辦公、全國院校停課，跟家人在一起的時間多了，如何料理一日三餐、滿足不同味蕾喜好，也成為居家防疫的另一項重要課題。考量到顧客不論是一人獨居或是與親友同住，比起當餐食用之外，更常會遇到食品存放需求。因此，台北老爺除了推出各種熱騰騰的外帶便當與合菜外，更由Le Café咖啡廳及明宮廳兩位主廚，共同研發出六種中西合壁的「即食行熱美味餐」冷凍即食商品，只要簡單加熱就可在家輕鬆享用，每份160元起，透過網路或線上預訂，不需辛苦去賣場人擠人，是防疫存糧的好選擇!

「即食行熱外帶餐」系列產品包含六道中、西廚拿手菜，不出門也能餐餐變換新菜色，讓味蕾享受不打折，豐富內容包含：

紅酒燉牛肉 每份220元

以半筋半肉的美國牛腩條先醃後煎，再倒入紅酒與洋蔥、西洋芹、紅蘿蔔及新鮮香料如迷迭香、百里香等一同慢火細熬逾2小時，噴香開胃。

蒜味紅酒羊膝 每份360元

選用澳洲帶骨羊膝，先煎至表面焦香後，加入蒜頭、紅酒，及大量蔬果一同熬煮2小時直至肉質軟嫩、膠質盡出，再以些許白蘭地增添香氣，令人欲罷不能。

黑蒜香菇燉雞湯 每份180元

以高營養價值、帶有獨特香氣的黑蒜，與口感紮實、燉後不柴的半土雞腿肉，加入老薑等食材一同燉煮，湯頭濃郁，是增加免疫力首選的極致養生湯品。

北菇臘味蒸滑雞 每份160元

主廚嚴選鮮嫩去骨雞腿肉，及風味十足的粵式臘腸與肝腸，與厚實飽滿的北菇一同蒸製，香氣與美味兼具，讓人愛不釋口。

蕃茄咖哩梅花豬 每份200元

嚴選油花均勻的豬梅花，先與多種香料一起熬煮至軟嫩入味，再加入內含洋蔥、紅蘿蔔、蕃茄、馬鈴薯泥等大量蔬菜的印度咖哩中精燉，香濃美味。

青紅蘿蔔燉牛腱心 每份160元

牛腱汆燙後，與青蘿蔔、紅蘿蔔、老薑、南北杏、無花果等一同文火慢煲至少2小時，同時能品嚐到鮮美肉香與蔬菜甘甜。



居家防疫很重要，對美食的講究也不可少。台北老爺酒店「即食行熱美味餐」存放簡單、食用方便，嚴選台灣豬肉及美國牛肉來源，由五星主廚以嚴格的衛生安全標準親自掌杓，成為非常時期在家安心用餐的好幫手。電話訂購與更多詳情，請洽(02) 2542-3266轉餐飲部。線上訂購網址: https://shop.royal-taipei.com.tw/。