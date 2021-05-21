誠品行旅推出「誠品極選｜炙燒和牛頰牛肉麵」常溫禮盒

美國詩人梭羅曾說「有時間充實自己的精神生活，才是真正的休閒。」既然暫時不能遠遊或出門，此時正是在家好好款待自己精神與味蕾的美好時光！走入大街小巷的國民美食「牛肉麵」，代表著台灣地道的日常情懷，總是溫柔且堅定的纏繞著眾人的味蕾，屹立不搖地以各種千姿百態，為每個人的舌尖留下觸動心扉的味覺印記。

致力於提供一處美好生活想像所在的eslite hotel誠品行旅，懷抱著自然綠意與歷史軌跡等文化內涵，始終以款待人、款待心的美好心意，為旅人饕客獻上富有溫度的美饌佳餚，位於一樓的The Chapter Café全日餐廳，在擁抱來自各界旅人的推薦與好評迴響下，特別將菜單上的人氣經典料理「炙燒澳洲和牛牛頰湯麵」做深度轉化，經過主廚團隊歷經多時的醞釀與悉心研發，推出「誠品極選│炙燒和牛頰牛肉麵」外帶常溫禮盒」(單人份)，每盒350元。選用澳洲和牛最精華軟嫩又富含膠質的臉頰肉，以炙燒手法帶出誘人香氣，再經大量蔬菜、牛骨與嚴選香料細滷慢熬的繁複工序，以跳脫傳統紅燒牛肉麵的嶄新樣貌呈現於眾人面前，期許能讓這份令人感動的好滋味深入更多旅人朋友的日常，宅在家也能輕鬆品嚐飯店級的極致美味。

「誠品極選│炙燒和牛頰牛肉麵」外帶常溫禮盒」(單人份)，每盒350元，誠品會員獨享9折禮遇，購買滿一箱8盒免運費(每箱不滿8盒需依盒數另收宅配費用)，訂購專線：+886-2-6626-2880 The Chapter Café或+886-2-8789-3388 ext.3219 eslite café

以一碗牛肉麵的銷魂精彩滿足舌尖之慾的美好期待

「誠品極選│炙燒和牛頰牛肉麵」外帶常溫禮盒採用澳洲和牛中珍貴的臉頰肉部位，肉質細緻滑嫩，於淋上紅油後揉入炙燒手法將油脂巧妙轉化為銷魂的碳焙焦香，其牛筋與油花比例均勻，口感軟嫩封唇、富有豐富膠質，湯頭更是經過二道繁複工法費心熬製，以大量的蔬菜、香料與牛骨先滷製六小時之後，再取其牛油加入陳皮、月桂葉、花椒與豆瓣醬等辛香料再次悉心慢煨四小時為紅燒牛肉湯，層層的繁複手法，淬煉出濃郁醇厚又爽口的風味，期待在一份傳遞熱情款待的美好心意裡，邀請每位旅人在日常中享受更極致的味覺體驗。

質人饕客鍾愛的味覺輕鬆烹煮 個人獨享的飽滿滋味隨時品嚐

eslite hotel誠品行旅將一樓無國界料理餐廳The Chapter Café長期深受推崇的人氣料理「炙燒和牛頰牛肉麵」升級為「誠品極選│炙燒和牛頰牛肉麵」外帶常溫禮盒，內含炙燒和牛頰料理包及麵條包，並採用經過嚴謹製程的常溫包裝讓旅人可宅在家輕鬆覆熱。食用方式建議先將包裝內之乾燥生麵條置於沸水中煮約5-6分鐘，取出後泡入冷水使口感更為彈Q再將麵條撈起備用，接著將常溫炙燒和牛頰料理包倒入鍋內煮沸約一分鐘，再放入煮熟的麵條一同加熱，待再次煮沸時關火即可食用，亦可依個人喜好加入辣油及蔥花提升風味，一份銷魂的美好滋味即刻上桌，從容自在品味牛肉麵的精彩脈動。