台中市餐飲業5/22起全面禁內用 採實名實聯制外送外帶

台中市長盧秀燕宣布， 自明(22)日起至6月8日止，全市餐飲業禁止現場飲食，店外也不能脫下口罩飲食。(台中市政府提供) 台中市長盧秀燕宣布， 自明(22)日起至6月8日止，全市餐飲業禁止現場飲食，店外也不能脫下口罩飲食。(台中市政府提供)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）因應本土疫情急劇升溫，全台疫情警戒升至第三級，台中市長盧秀燕今(21)日召開台中市流行疫情指揮中心記者會宣布，自明(22)日起至6月8日止，全市餐飲業禁止現場飲食，店外也不能脫下口罩飲食，一律採用實名實聯制外送、外帶，若店家違反且拒絕改善，將依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

「內用吃飯脫下口罩就是風險！」盧市長強調，全國警戒3級，戶外須全程佩戴口罩，為了防疫一致性，全市餐飲業者禁止現場飲食，只能實名實聯制外送、外帶，這項規定可能造成大家不便，但為了大家的健康、做好城市防疫，請大家體諒與配合，共同挺過這次挑戰。

經發局長張峯源表示，疫情變化迅速，消費者於現場飲食須取下口罩，室內空間將增加染疫風險，戶外也已規定須全程戴口罩，因此市府針對飲食行為防疫再升級，全市境內餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、量販店、連鎖加盟店、市場、商圈或其他相類似提供現場餐飲的場所全面禁止內用，店外也不能脫下口罩飲食，一律採用實名實聯制外送、外帶方式販售，請業者務必配合、共同對抗疫情。

經發局說明，台中市各類餐飲業及市場攤位非常多，經發局均密切觀察疫情狀況，以最高標準防疫，嚴格督促業者做好各項防疫工作，不定期加強查核防疫措施，並要求業者強化人員自主管理、於顧客接觸點、公共設施全面落實環境消毒等工作。

經發局呼籲，防疫期間，人人都不是局外人，針對店家違反規定且拒絕改善，將依照傳染病防治法規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；提醒民眾應減少出入人多擁擠的地方，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀應立即前往醫院求診並做好防護措施，全民共同防疫。