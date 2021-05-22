南亞疫情惡化 BBC分析：中國區域影響力將增加

(台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於印度新冠肺炎疫情赫然爆發，南亞各國措手不及，區域內將近20億的人口直接曝露在病毒的威脅之下，相較之下，最早爆發但是疫情已獲控制的中國，則悄悄的藉著防疫援助之名，增加自己在南亞的影響力。

除了尼泊爾、巴基斯坦與孟加拉等參與一帶一路國家外，在此之前就已經接受中國大筆資金挹注，甚至因為無法付清漢班托塔(Hambantota)港口貸款而被迫將該港「割讓」給中國的斯里蘭卡，最近也陷入因為政府面對這波爆發準備不足，而必須接受中國協助的狀況。

跟印度一樣，去(2020)年斯里蘭卡的第一波新冠肺炎疫情爆發時，狀況很快獲得了控制，這也讓斯國政府在印度傳出第二波疫情時，對於是否斷航猶豫不決，甚至沒有中斷與印度之間的旅遊泡泡，加上四月期間斯里蘭卡人正在慶祝該國的新年，人員四處移動的結果就是讓病毒傳播的更快。

現階段，斯里蘭卡每日新增大約3000個新確診病例，較上月爆增1000%，就連全南亞最好的醫療體系也吃不消，加上在疫情爆發前僅有6%人口接種了疫苗，在印度疫情惡化而無法出口疫苗的情況下，斯里蘭卡只能決定接受中國的幫助。

南亞疫情爆發後，中國向南亞各國提供了大量的個人防護配備(PPE)、口罩、快篩組和大約110萬劑的國藥(Sinopharm)疫苗，加上俄國提供的劑量，勉強彌補了印度未能出口的AZ疫苗缺口，而即使對中俄兩國的疫苗仍有些許疑慮，在疫情嚴重的情況下，斯里蘭卡人還是開始排隊施打。

除此之外，中國也宣布對斯里蘭卡提供經援，BBC報導引述專家看法，指長期以來靠著印度制衡的中國在南亞影響力可能會因此大增。

儘管部分分析認為，南亞各國現在必須依靠中國的協助，斯里蘭卡地緣政治與外交分析師Asanka Abeyagoonasekera仍指出，毫無疑問的，中國的「疫苗外交」將使其原本靠協助建設基礎設施而奠定的影響力，再進一步成長。