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台北和平醫院感染擴大！呼吸治療師打完AZ疫苗後確診　院方遭轟人手不夠不讓醫護隔離

和平醫院感染延燒，指揮中心21日證實，該院一名呼吸治療師打完AZ疫苗後確診新冠肺炎。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/21 15:11
  和平醫院感染延燒，指揮中心21日證實，該院一名呼吸治療師打完AZ疫苗後確診新冠肺炎。(圖/Flickr使用者 C...

  和平醫院感染延燒，指揮中心21日證實，該院一名呼吸治療師打完AZ疫苗後確診新冠肺炎。(圖/Flickr使用者 C...

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)和平醫院感染延燒，指揮中心21日證實，該院一名呼吸治療師打完AZ疫苗後確診新冠肺炎。

中央疫情指揮中心今(21)日證實，北市聯合醫院和平院區（和平醫院）昨日院內已有五名確診案例，包含擴大採檢後再新增三名員工確診，這三位皆有萬華區地緣關係，但跟先前的傳播鍊沒有接觸史，其中有一位病房助理，5月11日開始有輕微的症狀，5月16日擴大採檢確診。

針對媒體質疑和平醫院院方是礙於人力問題，沒有匡列全部的同病房接觸者，導致大家都暴露在染疫的風險，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，病房助理有症狀後隨後匡列第一圈及第二圈接觸者，初步篩檢都是陰性，其中新確診的呼吸治療師，被歸類在第二圈風險對象的呼吸治療師，因為5月14日接種AZ疫苗，5月15日開始發燒喉嚨痛，被視為接種完疫苗後的症狀，依SOP觀察兩天，但之後症狀仍持續，5月20日進行第二輪採檢確診新冠肺炎陽性。

指揮中心說，因為呼吸治療師確診額外匡列呼吸治療病房的34員工列為風險對象，5人居家隔離，病房不進不出兩週做管控，另外相關四名不同病房的員工也列居家隔離。

羅一鈞強調，呼吸治療師當時是被匡列到，但不是密切接觸者所以沒有被隔離，但也屬於風險對象，有做健康監測和採檢，也因此才能及早找出，不是因人力關係而不讓他們被隔離，是有經過風險評估。
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