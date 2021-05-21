《歐中投資協定》中止後再凍結！歐洲議會對中國侵害人權、民主表「遺憾」

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）歐洲議會20日表決通過，進一步凍結歷時七年才簽訂的歐中投資協定。中國駐歐盟使團發言人今（21）日回應，協定「並非誰對誰的恩賜」，強調中國先前的「反制措施」乃是「正當回應」歐盟對中方的單邊制裁。

歐洲新聞台報導，繼5月4日歐洲聯盟執行委員會（European Commission）宣佈，投資協定的批准程序「暫時中止」，20日歐洲議會（European Parliament）以599票贊成、30票反對和58票棄權，通過「凍結」歐中投資協定（the EU-China Comprehensive Agreement on Investment, CAI），該決議將維持直至北京取消對歐盟政治人物的制裁。同時，議會對中國當局針對新疆維吾爾族人「侵害人權的罪行」以及對香港民主反對派的鎮壓表示遺憾。

衛報則指出，一些歐洲議會的議員提出警告，表示解除制裁本身並不能確保協議獲得批准。

中國駐歐盟使團官網21日刊登發言人答記者問，直指中歐投資協定「是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜」，並對中國實施反制措施辯解，直指是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。

路透社引述德國籍歐洲議會對中關係代表團主席包瑞翰（Reinhard Butikofer），他認爲此次中國對歐洲制裁的行為「失算」，「中國應該從錯誤中汲取教訓重新思考。由於他們的制裁行為而將歐中協定置於被凍結的境地。」他正是本次中國制裁歐盟官員名單中的一員。

歐中投資協定與雙辮邊相互制裁始末

一波三折的歐中投資協定於談判時期已然命運多舛，七年來多次談判未果僵持不下，直至2020年12月，經中國當局領導人習近平介入，中方在多個關鍵領域如市場准入、公平競爭等突然讓步，最終與德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席烏爾馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人完成最後談判，達成該協定的簽訂。

然而該協定從談判初始，在歐盟內部質疑聲浪便不曾停止，尤其批評其缺乏人權層面規範。甚至於談判結束之前，對北京持懷疑態度及人權倡導者，早已敦促布魯塞爾在與北京來往中優先考慮人權問題。

今（2021）年3月歐盟就新疆人權議題制裁中國官員；中國隨後反擊，宣佈將10名歐洲議會議員、學者和多個實體列入制裁名單，雙邊關係陷入低潮。一份歐盟內部報告更顯示，該聯盟對自身「商業利益」能否與中國領導人習近平的「獨裁轉變」脫鉤持悲觀態度，歐盟對中國的立場也就此日趨強硬，此時距歐中協定簽訂不過４個月。

5月初，因內部反對聲浪以及中歐雙邊關係因相互制裁惡化，歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）宣佈，暫時中止協議的批准程序。如今歐洲議會進一步凍結，這份歷時七年簽訂的歐中投資協定或終將推行或胎死腹中，前途未卜。