Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

《歐中投資協定》中止後再凍結！歐洲議會對中國侵害人權、民主表「遺憾」

歐盟對中立場漸趨強硬，人權分歧使雙方僵持不下。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/21 15:06
歐盟凍結歐中協定，為歐中關係帶來變數（來源：檔案照片）

歐盟凍結歐中協定，為歐中關係帶來變數（來源：檔案照片）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）歐洲議會20日表決通過，進一步凍結歷時七年才簽訂的歐中投資協定。中國駐歐盟使團發言人今（21）日回應，協定「並非誰對誰的恩賜」，強調中國先前的「反制措施」乃是「正當回應」歐盟對中方的單邊制裁。

歐洲新聞台報導，繼5月4日歐洲聯盟執行委員會（European Commission）宣佈，投資協定的批准程序「暫時中止」，20日歐洲議會（European Parliament）以599票贊成、30票反對和58票棄權，通過「凍結」歐中投資協定（the EU-China Comprehensive Agreement on Investment, CAI），該決議將維持直至北京取消對歐盟政治人物的制裁。同時，議會對中國當局針對新疆維吾爾族人「侵害人權的罪行」以及對香港民主反對派的鎮壓表示遺憾。

衛報則指出，一些歐洲議會的議員提出警告，表示解除制裁本身並不能確保協議獲得批准。

中國駐歐盟使團官網21日刊登發言人答記者問，直指中歐投資協定「是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜」，並對中國實施反制措施辯解，直指是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。

路透社引述德國籍歐洲議會對中關係代表團主席包瑞翰（Reinhard Butikofer），他認爲此次中國對歐洲制裁的行為「失算」，「中國應該從錯誤中汲取教訓重新思考。由於他們的制裁行為而將歐中協定置於被凍結的境地。」他正是本次中國制裁歐盟官員名單中的一員。

歐中投資協定與雙辮邊相互制裁始末

一波三折的歐中投資協定於談判時期已然命運多舛，七年來多次談判未果僵持不下，直至2020年12月，經中國當局領導人習近平介入，中方在多個關鍵領域如市場准入、公平競爭等突然讓步，最終與德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席烏爾馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人完成最後談判，達成該協定的簽訂。

然而該協定從談判初始，在歐盟內部質疑聲浪便不曾停止，尤其批評其缺乏人權層面規範。甚至於談判結束之前，對北京持懷疑態度及人權倡導者，早已敦促布魯塞爾在與北京來往中優先考慮人權問題。

今（2021）年3月歐盟就新疆人權議題制裁中國官員；中國隨後反擊，宣佈將10名歐洲議會議員、學者和多個實體列入制裁名單，雙邊關係陷入低潮。一份歐盟內部報告更顯示，該聯盟對自身「商業利益」能否與中國領導人習近平的「獨裁轉變」脫鉤持悲觀態度，歐盟對中國的立場也就此日趨強硬，此時距歐中協定簽訂不過４個月。

5月初，因內部反對聲浪以及中歐雙邊關係因相互制裁惡化，歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）宣佈，暫時中止協議的批准程序。如今歐洲議會進一步凍結，這份歷時七年簽訂的歐中投資協定或終將推行或胎死腹中，前途未卜。
歐中投資協定
中國
歐盟
人權

相關新聞

（更新）【疫苗外交】宏國為疫苗斷台親中？台灣外交部、總統府：宏國已向我方澄清
（更新）【疫苗外交】宏國為疫苗斷台親中？台灣外交部、總統府：宏國已向我方澄清
2021/05/20 20:25
振興觀光！歐盟同意開放合格接種新冠疫苗者入境 預計21日通過
振興觀光！歐盟同意開放合格接種新冠疫苗者入境 預計21日通過
2021/05/20 09:53
Netflix爆紅影集出現中華民國國旗 中國網友怒留言「太超過了！」
Netflix爆紅影集出現中華民國國旗 中國網友怒留言「太超過了！」
2021/05/19 17:58
(更新）中國人權團體籲全面抵制2022北京冬奧
(更新）中國人權團體籲全面抵制2022北京冬奧
2021/05/19 11:08
美參院通過無盡邊疆法法案 斥資1000億美元因應中國競爭
美參院通過無盡邊疆法法案 斥資1000億美元因應中國競爭
2021/05/18 21:09

更新時間 : 2021-05-21 21:12 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群　請民眾勿受騙加入!!!
【更新】台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群　請民眾勿受騙加入!!!
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
新北累計896例 25處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計896例 25處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！趴趴走未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」　全面遠距教學再度延期至期末
中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！趴趴走未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」　全面遠距教學再度延期至期末
全國3級警戒 全台停止內用 王品、瓦城、麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、路易莎、星巴克等18間業者防疫懶人包
全國3級警戒 全台停止內用 王品、瓦城、麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、路易莎、星巴克等18間業者防疫懶人包
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
確診女夜唱再傳兩人！中台灣朝陽科大緊急一日快篩站　全台中免費快篩站一覽表
確診女夜唱再傳兩人！中台灣朝陽科大緊急一日快篩站　全台中免費快篩站一覽表