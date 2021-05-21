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台灣持續防疫！台北市動物園：雲豹和大河馬難得悠閒

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/21 14:56
花豹。(圖片由Taipei Zoo提供)

花豹。(圖片由Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全台灣升三級疫情警戒後，台北市立動物園配合市府政策已封園7天，大家不免好奇，少了遊客熙熙攘攘的聲響，動物都在做些什麼呢？

在安靜的園區裡，平時不見「豹」影的雲豹，居然放膽靠近遊客步道，甚至威嚇工作人員。生性敏感的草食動物們，也輕鬆的走到活動場中央活動筋骨。花豹輕鬆地趴在最靠近遊客面的仿岩上休息。大河馬愜意地將屁股坐在水池底、把臉靠在玻璃上，喬到舒服的姿勢泡水消暑。

台北動物園表示，為了降低員工群聚風險，已安排好讓同仁分流分區上下班，保育員們更是嚴格執行分組上班，兩組保育員互不見面、上班方式採變形工時，同時掌握曾跨區培訓的人力，以便隨時因應萬一有同仁確診時，同一組的保育員被隔離，而出現人力短缺問題，這時可由培訓過的同仁進行遞補，協助照護不同區的動物，即便在人力調整的情況下，也要確保動物們基本的生活福祉。

台北動物園還說，獸醫也盡量減少與動物接觸機會，在發布疫情第三級警戒後，一律取消動物例行健檢，減少人與人、人與動物之間不必要的接觸機會。動物園也利用園區空無一人的時機，進行環境清理、植栽修剪，對動物園進行全面「體檢」，找出需要改善的部分並修正。

台灣持續防疫！台北市動物園：雲豹和大河馬難得悠閒

弓角羚羊。(照片由Taipei Zoo提供)

台灣持續防疫！台北市動物園：雲豹和大河馬難得悠閒

雲豹。(照片由Taipei Zoo提供)

台灣持續防疫！台北市動物園：雲豹和大河馬難得悠閒

大河馬。(照片由Taipei Zoo提供)

台灣持續防疫！台北市動物園：雲豹和大河馬難得悠閒

照片由Taipei Zoo提供
動物園
雲豹
河馬
花豹

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