美國參與台灣主辦開放政府、反貪污線上對談　唐鳳超溜英文不藏私分享科技防疫

美國務院參與由台灣主辦的開放政府及反貪污線上論壇（圖擷取自Youtube） 美國務院參與由台灣主辦的開放政府及反貪污線上論壇（圖擷取自Youtube）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國務院參與由台灣主辦的開放政府及反貪污線上論壇，由行政院政務委員唐鳳及美國國務院民主、人權和勞工事務局代理首席副助卿巴斯比（Scott Busby）對談。

適逢「2021年政府開放週」，美國務院20日新聞稿表示，身為開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，OGP）的一員，美國支持更高的透明度的公民參與公共事務。

巴斯比參加此次台灣主辦的小組對談，跟唐鳳討論起台灣在公共政策挑戰上推進開放治理解決方案，以及支持全球反貪腐工作，聚焦探討使用科技打造更自由開放的社會，並強調科技在支持資訊透明化上扮演的角色，也可深化官方及民間的合作進而加強公民社會。



唐鳳透過簡報分享台灣如何使用科技防疫，並表示邀請反對聲浪及年輕人參與改善工作(圖擷取自Youtube影片)

巴斯比提到，OGP的成功來自成員間互相學習，台灣在疫情期間保持資訊的透明，是全世界的一大楷模，即便OGP已成立10年之久還是感到嘖嘖稱奇。

此外，小組也就新冠肺炎疫情影響資訊透明化進行討論，而媒體扮演的角色則可調查貪污，並引起大眾意識。

重要的是，新聞稿表示，這次的會議加深台灣在全球反貪腐聯盟（Global Anti-Corruption Consortium, GACC）的貢獻。

另外，與會的還有國際開放政府夥伴關係聯盟副總監巴蘇（Shreya Basu）及國際透明組織資深經理阿貝爾（Conny Abel）。



OGP 線上會談（影/Youtube）