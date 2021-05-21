不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）武漢肺炎本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心19日宣布，即起至5月28日，全國疫情警戒升至第3級，全國各縣市陸續設置社區篩檢站，以便有接觸史、活動史、有疑似症狀等民眾就近採檢，除了特別說明需要事先預約，一般都是現場排隊等候快篩。

不過指揮中心強調，無症狀或相關接觸史的民眾不須特意篩檢。增設篩檢站目的是讓有症狀或接觸史、相對高風險者及早採檢，確診後及早隔離。若沒有症狀或相關風險仍前往篩檢，不僅浪費醫療資源，也增加群聚感染風險。

民眾也透過疾管署推出的「全國指定社區採檢院所」查詢功能，一目了然可知道自己離哪一家醫院最近。

若要前往篩檢的民眾記得攜帶健保卡、身分證，全程配戴醫用口罩，請排隊民眾保持距離，勿搭乘大眾交通工具，並主動向醫護人員告知旅遊和接觸史、職業別等相關資訊。

台北市

中興院區快篩站，服務醫院：台北市立聯合醫院服務。量能： 每日 約300人。 和平院區快篩站，服務醫院：台北市立聯合醫院服務。量能： 每日 約300人。 西園醫院（萬華區西園路二段270號） 剝皮寮快篩站（萬華區廣州街129號），服務醫院：台北市立聯合醫院。服務量能： 每日 約300人。 青草園快篩站（萬華區艋舺大道與西園路路口），服務醫院：三軍總醫院。服務量能： 每日 約200人。

新北市

板橋社區篩檢站（新北市板橋區英士路198號），服務醫院：新北市立聯合醫院板橋院區；服務區域：板橋、三重、蘆洲 。 服務量能：每日400人。 樂生社區篩檢站（新北市新莊區中正路794號），服務醫院：部立樂生療養院；服務區域：新莊、樹林 。 服務量能：每日100人。 永和社區篩檢站（新北市永和區中興街80號），服務醫院：永和耕莘醫院；服務區域：中和、永和、新店 。 服務量能：每日200人。 土城社區篩檢站（新北市土城區金城路二段6號），服務醫院：新北市立土城醫院；服務區域：土城、中和 。 服務量能：每日300人。 泰山輔大篩檢站，服務醫院：輔大醫院服務區域：新莊、泰山 。 服務量能：每日300人。 中和社區篩檢站（中和區莊敬路49巷29弄2號），服務醫院：永和耕莘醫院；服務區域：中和、永和 。 服務量能：每日200人。 新店耕莘篩檢站，服務醫院：新店耕莘醫院服務區域：新店、中和 。 服務量能：每日200人。

桃園市 ( 市民要先通過1922專線預約安排)

中壢區社區篩檢站-20日起啟用（中壢區中正公園內）；服務醫院：桃園11家責任醫院彼此調度；服務區域：中壢區為主、彈性支援南北桃園。服務量能：每天可採檢200至300人 桃園區社區篩檢站（桃園區桃園體育場、德育街旁，預計5/21完工）；服務醫院：桃園11家責任醫院彼此調度；服務區域：桃園區為主、支援北桃園；服務量能。每天可採檢200至300人 龍潭區社區篩檢站（龍潭區龍潭圖書館旁行政園區內，完工時間待定）；服務醫院：桃園11家責任醫院彼此調度；服務區域：龍潭區為主、支援南桃園；服務量能。每天可採檢200至300人 楊梅區社區篩檢站（完工時間待定，地點待議）；服務醫院：桃園11家責任醫院彼此調度服務區域：楊梅區為主、支援南桃園。服務量能：每天可採檢200至300人

宜蘭縣

陽明交通大學附設醫院停車場，服務量能：每日約200人。 羅東聖母醫院社區防疫篩檢站（老人醫療大樓門前廣場），服務量能：每日約100人。

苗栗縣 (目前僅案2011確診個案有接觸史且足跡重疊者，且須事先預約)

後龍快篩站（後龍鎮復興里籃球場前面空地）

報名時間：5月20日上午10時截止。

報名方式：電話（037）558510、558520；線上報名表

篩檢時間：5月20日及21日下午1時30分至4時30分。 苗栗縣社區新冠肺炎快篩站

報名時間：5/21上午10:00截止

報名方式：電話報名558510、558520，線上報名表

台中市 (5/20起免費篩檢，目前僅與確診者有接觸史或同時間與確診者足跡重疊者)

山線：衛生福利部豐原醫院、台中慈濟 海線：童綜合醫院、光田醫院(沙鹿總院) 屯區：國軍台中總醫院 城中：台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、中港澄清醫院

南投縣

目前無確診個案，設置外籍移工指定採檢院所，須與南投縣衛生局預約，依約定時間到指定院所篩檢。一般民眾若有接觸史、活動史且有疑似症狀，先到基層診所，再轉介醫院快篩，請民眾勿逕自前往。

外籍移工指定篩檢院所服務醫院：南投基督教醫院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院。 一般民眾待轉介快篩服務醫院：南投基督教醫院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、台中榮民總醫院埔里分院、衛生福利部南投醫院。

彰化縣

溪湖溪湖湳底龍水宮，篩檢時間以年齡為區間，至快篩站分散分流採檢。 衛生福利部彰化醫院，採預約篩檢制，線上報名表，但若為出現症狀者則可至急診是快篩。

雲林縣

目前由以下3大醫院負責，另3大醫院正在設置，社區快篩站積極籌畫中。

台灣大學醫學院附設醫院雲林分院，服務量能：每日60人。 天主教若瑟醫院，服務量能：每日15人。 中國醫藥大學北港附設醫院，服務量能：每日20人。

台南

永康區衛生所（台南市永康區文化路51號），每次設站採檢能量上限50人。 安南區衛生所（台南市安南區仁安路70號），每次設站採檢能量上限50人。 安定區衛生所（台南市安定區安定里59號之1），每次設站採檢能量上限50人。 鹽水區衛生所（台南市鹽水區武廟路1號），每次設站採檢能量上限50。

花蓮