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台北美福推外帶新品 港式蒸飯好好味

By 台灣英文新聞
2021/05/21 12:06
台北美福推外帶新品 港式蒸飯好好味
台北美福推外帶新品 港式蒸飯好好味

疫情升溫，防疫減少出門，台北美福把粵菜美食送到家！主打廣東及潮州美食的潮粵坊港潮餐廳，首度推出個人獨享份量的外帶新品-「美福主廚港式蒸飯」，五種風味每份200元起，即日起購買並自取，加贈「好嘢清補涼」湯品。另針對家庭族群推出四人分享餐，或豪華澎湃的六人分享餐，每套2,380元起，亦精選多款主廚推薦的單點菜色，每道400元起，讓客人依照喜好自由搭配。訂購滿5,000元享有台北市免費外送，詳情請洽02-7722-3390 潮粵坊港潮餐廳。

來自香港的行政主廚王志孚表示，推出的菜色都考量消費者需外帶打包及覆熱等過程，在家品嘗仍保有最佳風味。全新推出的外帶新品─美福主廚港式蒸飯，就是復刻主廚的家鄉好味道，五款風味中，有台灣人比較熟悉的鳳爪排骨蒸飯及雙臘腸蒸飯，另有重現經典廣東風情的北菇滑雞蒸飯，特選Q彈鮮嫩的去骨雞腿肉搭配濃郁香氣的北菇，以及散發牛肉香的酸菜牛肉蒸飯，挑選紐澳牛肉搭配鹹香的酸菜，還有香港家常美味─土魷魚馬薺蒸肉餅，選用味道濃郁的土魷魚，搭配口感輕脆的荸薺及新鮮台灣黑豬五花肉一同拍打為肉餅，五款美味搭配主廚嚴選的台灣冠軍白米飯，淋上噴香的港式蒸飯醬汁，輕鬆品嘗美味蒸飯，每份200元起，即日起購買任一口味並於飯店自取，即可獲贈「好嘢清補涼」湯品一份。

除了個人蒸飯選擇外，同步提供四人及六人分享餐，可品嘗潮粵坊的明星招牌菜─明爐燒烤櫻桃鴨，搭配各式精烹細調的絕品佳餚，以及以老母雞、大骨及時令食材文火慢燉的明火煲湯，主廚精心搭配，闔家輕鬆點餐！饕客必點的單點菜色，首推潮州滷水料理─「潮汕馳名滷鵝片」，另有酸香爽口的開胃美食─「脆梅燒骰子肉排」，和受到消費者熱烈推崇的「紅麴蓮藕燉牛臉頰」。多款外帶美饌，在家輕鬆享用五星料理，大啖珍饈僅需一通電話！

更新時間 : 2021-05-21 13:29 GMT+08:00

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