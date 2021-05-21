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開車不戴口罩要罰？指揮中心：獨自駕車不用、2人以上不戴者罰

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/21 11:13
指揮中心21日宣布，獨自開車不用戴口罩，但2人以上共乘不戴口罩者將罰。

指揮中心21日宣布，獨自開車不用戴口罩，但2人以上共乘不戴口罩者將罰。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）全台疫情升至第3級警戒，外出須全程戴口罩，但開車是否須戴口罩一事引起民眾議論。指揮中心今（21）日宣布，獨自駕車可不戴口罩，若2人以上同車就必須戴口罩。另外，新北市政府也表示，戶外脫口罩抽菸屬故意行為，一定會罰。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥上午主持全國防疫會議後記者會。

針對開車是否戴口罩議題，陳宗彥表示，依照規定目前疫情警戒外出必須全程戴口罩，自行開車者，若是2人以上同車，即便是同住家人，還是必須佩戴口罩，但若為獨自駕車，在密閉空間內、不影響、不接觸他人、沒開窗之下，可不用戴口罩。

此外，許多餐飲因應疫情暫停內用，一律採外帶，戶外工作者在外脫口罩用餐是否開罰。對此陳宗彥表示，戶外勞工在外找到適當地點飲食喝水，在保持社交距離前提下，可不戴口罩，但其他時間仍必須配戴口罩。

至於戶外脫口罩抽菸是否開罰？ 新北市長侯友宜昨（20）日說，強制配戴口罩主要還是為了全民防疫，依照規定也必須配戴。至於戶外的喝水、抽菸行為是否開罰，將依照實際情況與行為人是否故意而裁定，原則上，只要不戴口罩且是故意又勸導不聽，當然會開罰。

新北市衛生局進一步說明，民眾若真的口渴，喝完水馬上戴口罩，不會開罰，兼顧情理法；但若長時間喝飲料、喝水，勸導不聽就會開罰。在戶外脫下口罩抽菸者，屬於故意為之、明知故犯的行為，將會直接開罰。
武漢肺炎
新冠肺炎
戴口罩

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更新時間 : 2021-05-21 13:29 GMT+08:00

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