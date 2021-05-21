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確診女夜唱再傳兩人！中台灣朝陽科大緊急一日快篩站　全台中免費快篩站一覽表

台中朝陽科大現已有三起確診案例，台中市府於校內成立三個快篩站，今（21）日起居住中部地區教職員工及住宿生可前往快篩。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/21 10:44
台中朝陽科大現已有三起確診案例，台中市府於校內成立一日免費快篩站，今（21）日起居住中部地區教職員工及住宿生可前往快篩。（圖/維基百科）

台中朝陽科大現已有三起確診案例，台中市府於校內成立一日免費快篩站，今（21）日起居住中部地區教職員工及住宿生可前往快篩。（圖/維基百科）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台中朝陽科大現已有三起確診案例，台中市府於校內成立三個快篩站，今（21）日起居住中部地區教職員工及住宿生可前往快篩。

台中朝陽科技大學一名19歲女大生（案2514）18日確診，已於第一時間送至中國醫藥大學附設醫院就醫，但由於該名染疫學生在具有感染力期間沒有戴口罩出入公共場所，導致校方及學生擔心情況一發不可收拾，女學生也十分愧疚的道歉並做好心理準備接受大家的責備。

台中市昨(20)日新增2名確診者都與該名確診的朝陽科大女大生KTV唱歌有關，中央流行疫情指揮中心公布台中2例本土確診個案-案2710的19歲朝陽科技大學女學生、案2816的20歲朝陽科技大學女學生，2案皆與確診的案2514朝陽女大生於13日一同至東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌確診，目前都已在醫院隔離治療。

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朝陽科大20日新增的案2710、案2816 足跡公告（圖/台中市衛生局臉書）

校方已緊急安排該名確診同學的同住室友和7名接觸過的學生進住防疫旅館進行居家隔離，同層樓住宿生68人則安排移住其他宿舍，並由學校付費安排進行快篩檢測，送至本校自主健康管理寢室，進行自主健康管理14天。

朝陽科大官網指出，台中市政府5月20日於本校設立疫情前進指揮所，並在管理大樓一樓廣場設置三個快速篩檢站，提供本校與確診學生有接觸之教職員工生及一線防疫人員進行篩檢。

校方說明，目前校內篩檢站檢測量能，估算1天約1,000人次，21日規劃居住中部地區教職員工及住宿生提供快篩服務。本次快篩對象以住宿生為主，非住宿生若有需要，建議前往就近快篩站篩檢。

學生篩檢的分流時段：第1宿舍住宿生 08:40 報到（09:00-09:50採檢）、第2宿舍住宿生 09:40 報到（09:50-10:20採檢）、第3宿舍住宿生 10:10 報到（10:20-11:00採檢）、第4宿舍住宿生 10:50 報到（11:00-11:40採檢）；另外20日未完成檢測學生於 13:10 報到並填具資料（13:30-16:00採檢）。

朝陽科大提醒，篩檢者請攜帶一支筆，需要填寫的資料為：姓名，身分證字號，境外生則為居留證字號，系所，宿舍房號，手機號碼，出生年月日，等待採檢期間維持一公尺的社交安全距離。

然而，因校內篩檢量能有限，校方建議居住其他縣市，或返回外縣市的教職員生，可前往所在縣市快篩站，並表明朝陽教職員生身分接受篩檢。

台中免費快篩站一覽表：衛福部豐原醫院、台中慈濟醫院、童綜合醫院、光田醫院、國軍台中總醫院、台中榮總、台中中國附醫、台中中山附醫、衛福部台中醫院、中港澄清醫院、梨山平等國小、亞洲大學附屬醫院。

確診女夜唱再傳兩人！中台灣朝陽科大緊急一日快篩站　全台中免費快篩站一覽表
(圖/台中市衛生局臉書)
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