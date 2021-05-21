效率！台北市長柯文哲下令：北市醫療院所做個案核酸檢測　同時做快篩若陽性就先隔離

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）全台灣進入第三級警戒，昨(21)日新增286本土確診個案，除雙北外不少縣市也陸續增設快篩戰防堵疫情，台北市長柯文哲昨(21)日晚間下令，北市所有醫療院所做核酸檢測時，要同時做快篩。

柯文哲透過臉書說明，北市所有醫療院所為個案做核酸檢測（PCR）時，要同時做快篩。快篩結果20分鐘就出爐，若陽性就先隔離，降低居家傳染的風險，也減少等待的焦慮。而且病人先回家，等兩三天後，再通知病人結果，再決定送去那裡，實在沒效率。

柯文哲強調，由於COVID-19的潛伏期有2到7天，現在看到的篩檢結果，反映的是幾天前的感染狀況。因此雖然昨天北市快篩陽性率是4.6%。沒有繼續上升，但疫情仍在發展中，我們不能有任何鬆懈！

柯文哲呼籲，台北市市有攤販集中場，例如夜市、捷運地下街、批發或公有零售市場內的飲食類攤商，不再提供內用， 必須外帶或外送。

柯文哲近日也召集退休的醫護人員，希望他們一同加入抗疫行列，沒想到竟有上千名醫護響應，柯文哲對此表達感謝，「謝謝你們在國家有難的時候站出來，您們的熱血、勇氣、決心，讓前線更有力」。

此外，疫情期間沒事還是要多待在家，若真要出門，柯文哲提醒，台北地下街管制範圍包含，台北(Y 區) 地下街、誠品(K 區)地下街、站前(Z 區)地下街、龍山寺地下街、東區地下街、中山地下街) 。