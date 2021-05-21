Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

效率！台北市長柯文哲下令：北市醫療院所做個案核酸檢測　同時做快篩若陽性就先隔離

全台灣進入第三級警戒，昨(21)日新增286本土確診個案，除雙北外不少縣市也陸續增設快篩戰防堵疫情，台北市長柯文哲昨(21)日晚間下令，北市所有醫療院所做核酸檢測時，要同時做快篩。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/21 09:19
北市長柯文哲昨(21)日晚間下令，北市所有醫療院所為個案做核酸檢測時，要同時做快篩。（示意圖/維基百科＿台安醫院）

北市長柯文哲昨(21)日晚間下令，北市所有醫療院所為個案做核酸檢測時，要同時做快篩。（示意圖/維基百科＿台安醫院）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）全台灣進入第三級警戒，昨(21)日新增286本土確診個案，除雙北外不少縣市也陸續增設快篩戰防堵疫情，台北市長柯文哲昨(21)日晚間下令，北市所有醫療院所做核酸檢測時，要同時做快篩。

柯文哲透過臉書說明，北市所有醫療院所為個案做核酸檢測（PCR）時，要同時做快篩。快篩結果20分鐘就出爐，若陽性就先隔離，降低居家傳染的風險，也減少等待的焦慮。而且病人先回家，等兩三天後，再通知病人結果，再決定送去那裡，實在沒效率。

柯文哲強調，由於COVID-19的潛伏期有2到7天，現在看到的篩檢結果，反映的是幾天前的感染狀況。因此雖然昨天北市快篩陽性率是4.6%。沒有繼續上升，但疫情仍在發展中，我們不能有任何鬆懈！

柯文哲呼籲，台北市市有攤販集中場，例如夜市、捷運地下街、批發或公有零售市場內的飲食類攤商，不再提供內用， 必須外帶或外送。

柯文哲近日也召集退休的醫護人員，希望他們一同加入抗疫行列，沒想到竟有上千名醫護響應，柯文哲對此表達感謝，「謝謝你們在國家有難的時候站出來，您們的熱血、勇氣、決心，讓前線更有力」。

此外，疫情期間沒事還是要多待在家，若真要出門，柯文哲提醒，台北地下街管制範圍包含，台北(Y 區) 地下街、誠品(K 區)地下街、站前(Z 區)地下街、龍山寺地下街、東區地下街、中山地下街) 。
柯文哲
核酸檢測
快篩
陽性
確診
隔離
醫院

相關新聞

【最新】總統官邸志工驚傳確診 蔡英文篩檢幸呈陰性
【最新】總統官邸志工驚傳確診 蔡英文篩檢幸呈陰性
2021/05/20 21:02
新北累計752例 24處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 永和福和公園、中和枋寮市場入列
新北累計752例 24處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 永和福和公園、中和枋寮市場入列
2021/05/20 17:48
台北捷運3名員工確診！公司啟動分組執勤異地辦公
台北捷運3名員工確診！公司啟動分組執勤異地辦公
2021/05/20 16:52
中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！趴趴走未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」　全面遠距教學再度延期至期末
中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！趴趴走未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」　全面遠距教學再度延期至期末
2021/05/20 16:11
【美國疫苗羅生門】柯Ｐ轟美未售台疫苗 周玉蔻稱莫德納快到了
【美國疫苗羅生門】柯Ｐ轟美未售台疫苗 周玉蔻稱莫德納快到了
2021/05/20 15:10

更新時間 : 2021-05-21 13:29 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群　請民眾勿受騙加入!!!
【更新】台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群　請民眾勿受騙加入!!!
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
新北累計752例 24處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 永和福和公園、中和枋寮市場入列
新北累計752例 24處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 永和福和公園、中和枋寮市場入列
中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！趴趴走未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」　全面遠距教學再度延期至期末
中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！趴趴走未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」　全面遠距教學再度延期至期末
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
台灣「全國通用簡訊實聯制」19日可望推出 公務機關將率先實施
台灣「全國通用簡訊實聯制」19日可望推出 公務機關將率先實施
金管會：銀行、證券期貨與保險業四級封城也不停業
金管會：銀行、證券期貨與保險業四級封城也不停業