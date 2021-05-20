【最新】雙北市場、夜市等一律外帶外送 超商取消內用

疫情升溫， 為減少接觸傳染可能，雙北20日宣布，傳統市場、夜市 等飲食攤只能外帶、外送。商家因應防疫，把桌椅都收 起來。 （來源：中央社）... 疫情升溫， 為減少接觸傳染可能，雙北20日宣布，傳統市場、夜市 等飲食攤只能外帶、外送。商家因應防疫，把桌椅都收 起來。 （來源：中央社） (來源 中央社)

(台灣英文新聞／ 生活組。綜合報導）台北市防疫升級，今（20）日宣布，包含飲食攤的傳統市場、夜市攤、公有市場、地下街等皆採外帶外送。違者最高處1萬5千元罰鍰。

台得市長柯文哲於今日下午召開的疫情記者會上宣布，傳統市場與夜市飲食攤「一律外帶外送」，禁止當場食用。

台北市市場處晚間將涵蓋業者範圍進一步規範，指出提供飲食之攤販及公有零售市場、公有超市及地下街（台北（Y區）地下街、誠品（K區）地下街、站前（Z區）地下街、龍山寺地下街、東區地下街、中山地下街）內之飲食類攤商，一律以外帶或外送方式提供餐飲。

市場處表示，先前雖已要求飲食類攤商(販)在實聯制、設置防疫隔板等條件下，允許消費者內用，但因應疫情，將提升防疫強度，要求相關場域飲食類攤商（販）一律改採外帶，降低病毒傳播風險。

雙北疫情警戒標準提升至第三級後，已有半數以上轄管場域飲食類攤商實施外帶或外送，對於仍然提供內用的飲食類攤商，市場處表示，將要求落實外帶或外送政策。

新北市政府經濟發展局也表示，市場與夜市一律改採外帶外送形式，禁止內用。此外，超商內取消無產品包裝的熟食販賣區及內用區；賣場展售無包裝的熟食產品時，除放置拿取外，須全程於完整遮罩設施內存放，並一律以外帶方式販售。

市場處與經發局皆強調，違者將依照傳染病防治法規定處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。