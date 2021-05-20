新北累計共752例！ 確診者足跡熱點 永和福和公園、中和枋寮市場入列 即起增設永和、土城及樂生3個社區篩檢站

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新冠肺炎疫情升溫，新北市今（20）日新增157例本土個案，累計確診數達752例，新北市長侯友宜今(19)日召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第142次應變會議暨市政會議，針對社區篩檢站及設置集中檢疫中心收容確診輕症及無症狀確診者等議題進行說明，也呼籲民眾戴好口罩、避免外出，在關鍵時刻大家共體時艱。

侯友宜說，根據中央CDC統計，今日新北市新增157例確診，比昨天稍微上升，其中單日確診數與昨日相比，板橋區從22例增加到35例、中和區從26例增加到40例，新店從22例降到21例，新莊從7例上升14例，可見新北市疫情非常嚴峻，呼籲市民減少外出，確實遵守低活動等各項的防疫守則，保護自己和保護家人。

因應部分地區確診數上升，除17家責任醫院篩檢站及板橋社區篩檢站外，新北市今日將再啟動永和、土城及樂生3個社區篩檢站，希望有高風險區活動接觸史者及有相關症狀的民眾，分散人流、就近前往篩檢。

新北市17家篩檢醫院包含，亞東紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部雙和醫院、新北市立聯合醫院、部立臺北醫院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、永和耕莘醫院、部立樂生療養院、台大金山分院、新泰醫院、樹林仁愛醫院、瑞芳礦工、新北市立土城醫院等。



而在面對確診人數連日攀升，侯表示，新北市目前已徵用1家旅館作為集中檢疫中心，預計提供183間房，專責收治輕症以及無症狀確診者，並派駐醫療團隊，將盡速整頓完畢，讓有需求者入住，舒緩醫療量能的壓力。

另外， 侯友宜也列出幾個確診者足跡熱點， 包括永和福和公園和中和枋寮市場等，都是許多確診者的共同足跡，其他足跡還包括大賣場、咖啡廳等公共場所(如下圖)。 提醒曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測,若出現出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應佩戴醫用口罩,速至就近指定社區採檢院所就醫,不得搭乘大眾運輸。