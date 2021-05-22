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〈時評〉「國家需要你們！」 救（愛）台灣就是待在家

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2021/05/22 08:30
英國疫情未歇，專家指待在家中並避免與他人接觸，仍是最佳選擇。（美聯社圖片）

英國疫情未歇，專家指待在家中並避免與他人接觸，仍是最佳選擇。（美聯社圖片）

「國家需要你們！」台北市長柯文哲向退離職醫護人員發出徵召令。全台疫情進入第三級警戒階段，但是篩檢站陽性率大幅降低，人民大多展現良好自制力，努力不讓第四級封城警戒發生。

鴻海創辦人郭台銘在臉書上公開表示，「首戰即終戰」，「來，全世界看好了，台灣只示範一次，如何在未來兩週內，將三級降至零級，不獵巫，不盲從、不造謡／保護自己的同時，保護他人」、「疫苗只能預防，不能完全隔離，請各位聰明的人們，能勤洗手／戴口罩／減少群聚／注意身體狀況」、「讓全世界都知道，台灣人民有多強，大家加油」。

這一場新冠肺炎抗疫大戰，戰果將在政治經濟等多個層面上影響台灣。為了你我，非必要不外出，留在家裏，莫忘戴口罩、勤洗手，儘量不要在外飲食，避免群聚或長途移動，注意自己身體健康。

台北市篩檢站陽性率已從11％，逐漸下降到現在的4.7%，抗疫已初具成效，但距離成功之路還有距離，民眾防疫工作切勿鬆懈，不要讓第四級警戒階段封城、鎖國發生。畢竟，雙北首長都承認，正朝向「準第四級警戒階段」規劃，站在地方防疫指揮官立場，超前部署是職責，無可厚非，但是第四級警戒封城將在多個面向上重創台灣。

如果封城警戒，人民除了購物、就醫之外，限制外出，商業活動將重創，工業生產劇減，股市暴跌，經濟痿縮，甚至因為疫情嚴峻，將使更多人染疫失去生命，後遺症嚴重。

許多國家積極擴展疫苗施打率希望力挽狂瀾。去年12月，拜登總統注射過疫苗之後，全美普遍注射疫苗，迅速控制疫情，澳洲、加拿大、英國、以色列、德國、日本、南韓等諸多國家，都順利向美國取得疫苗，唯有台灣，迄今無法取得疫苗，問題是美國現在庫存3億多劑疫苗，還是不賣給台灣，令人不解。也顯示國際政治現實，美國仍依自身利益，評估疫苗政策。

為了取得疫苗，南韓和以色列領袖動作積極。南韓總理文在寅非常驃悍，最近直飛美國親訪拜登總統，要求以晶片換疫苗，甚至要求與莫德那(Moderna)、諾瓦瓦克斯(Novavax）簽署疫苗互換五大專屬合約，取得授權生產，徹底解決境內層出不窮的染疫問題。以色列總理納坦雅胡深悉解決疫情，必須依賴疫苗，去年7月即去電輝瑞公司，要求優先採購疫苗，順利以7億美元，取得全國所需疫苗，並完成大半國民接種，成為全球最安全的國家。

反觀台灣，現在外購疫苗無門，只有依靠全球液疫苗免疫聯盟(GAVI Vaccine Alliance ）配給，慢慢取得人民迫切需要的疫苗，為全民注射。至於國產疫苗研發，現在還在第二期人體試驗階段，距離成熟收成，為全民注射，還相當遙遠，緩不濟急。

沒有疫苗窘境下，當前最有效的抗疫方法，還是待在家防疫，「國家需要你們」，「首戰即終戰」，全民覺醒團結，阻絕病毒回歸正常生活。

更新時間 : 2021-05-22 09:13 GMT+08:00

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