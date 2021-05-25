【投資理財老生常談】台股大盤震盪 優質水泥股不失為存股標的

2021年第17屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎，台灣水泥獲得3個獎項為最大贏家。行政院副院長沈榮津（左）出席頒獎， 台泥總經理李鐘培（右）... 2021年第17屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎，台灣水泥獲得3個獎項為最大贏家。行政院副院長沈榮津（左）出席頒獎， 台泥總經理李鐘培（右）代表受獎。 (來源 中央社)

台股大盤最近高檔震盪加劇，投資人選股尤其要慎重，盡量選擇基本面佳，長期穩定，股利好，漲幅不大標的，防止套牢，其中水泥類股應該是可以考慮方向。

台泥（1101）是台灣股市最資深上市公司，台灣證券市場創立，第一家上市公司就是台泥。它最值得肯定的是一直秉持正派形象，從前董事長辜振甫、辜成允，一直到現在的張安平，企業形象相當受到肯定，尤其連續59年都賺錢，配發股利，更為投資人津津樂道。

然而近年節能減碳環保，已經成為全球顯學，其中鋼鐵、水泥、玻璃三大行業，被點名是最耗能汚染行業，如何帶領台泥邁向環保，符合國際趨勢，已成為現任董事長張安平的重任。

張安平在2017年1月，因前任董事長辜成允在晶華酒店不慎跌落樓梯致死後，臨危受命，接任董事長現職迄今，一連串的寧靜改革，令人印象深刻，而且方向明確，有具體成效。

他首先於2017年4月，以新台幣256億元，私有化台泥國際，從香港下市後，將台泥每股獲利從2017年的2.03元，提升到4.38元，股利亦同步增加，今(2021)年每股配發3.5元，有殖利率護身，對投資人最有保障。

台泥現在積極轉型，首先將長期虧損的信昌化，轉售給長春石化，卸下包袱，又轉向新能源開發及循環經濟。台泥決定投資100億元於能元科技，在高雄設立三元電池工廠，發展儲能科技，並在中南部開發漁電共生太陽能發電，踏出轉型重要一步。

最近台泥又決定斥資1.32億歐元，取得義大利在法國上市的Engie EPS股權60.48%，這家公司以電池儲能系統、電動車充電椿，以及智慧網為主，台泥投資目的很明確，就是要往電動車儲能電力系統發展。

不論太陽能發電、三元電池、電動車充電椿，都是未來產業，台泥轉型企圖心明確，再加上每年股利穩定，投資人可以考慮長期投資，靜待開花結果收成。

亞泥（1102）也是長期穩定的好公司，2020年即使深受新冠肺炎疫情影響，EPS仍達4.38元，今年配發3.55元現金股息，如以現在50元左右的股價計算，殖利率約有7％，投資報酬率不錯。

中國為刺激經濟，積極加碼基建工程，持續「錯峰生產」，水泥市場供需良好，亞泥中國主要營運區域在華中市場，水泥價格上漲趨勢未變，今年上半年整體營運應該還是不錯。

亞泥預估今年中國市場出貨量可望年增4％，達3000萬噸，價格應有小幅成長，維持穩定現狀。另外看好綠電、循環經濟領域，持有嘉惠電廠100％股權，目前正規劃二期擴廠50萬千瓦的新機組，完成後總發電量可達117萬千瓦，俟產能加入貢獻後，將為營運增加新的成長動能。

至於轉投資的亞東預拌，全台擁有21座預拌混凝土廠，受惠高科廠在高雄、台南持續擴廠外，周邊建設啟動，推升市場需求，預拌混凝土價格居高不下，營運比之前有大幅度成長，加上轉投資事業如遠東新、裕民等前景看好，整體來說，今年亞泥業績樂觀以對。投資人長期持有，風險不高。

嘉泥（1103）受惠於轉投資台泥獲利創新高，去年EPS 2.74元，配息1 .4元，目前每股淨值37.61元，財務狀況良好。嘉泥最近與台塑集團、中石化、嘉新等企業，共組高雄市經貿發展協會，成立「亞灣開發聯盟」，要在「亞洲新灣區」腹地內，催生「台美經貿科技交流中心」，共同推動「高雄自由經濟特區」，促進亞灣加速開發轉型。

「亞洲新灣區」現在是高雄重大建設，攸關高雄市的轉型，也是嘉泥轉型重大計畫，如能依計劃逐步推動，對嘉泥未來，影響重大。由於嘉泥業務、財務均穩定，亦值投資人追蹤，俟合理股價時長期投資。

環球水泥（1104）是台南集團的轉投資公司，去年EPS 1.9元，今年配息1.1元，每股淨值28.54元，每年獲利及股息都很穩定，價格約24元左右，不失為可以長期考慮的標的。

至於幸福水泥（1108）去年EPS 0.97元，今年配息0.7元，現在價格18元，信大水泥（1109）去年EPS 2.94之，今年配息1 .5元，股價28元左右，都值得投資人參考。

台灣新冠肺炎疫情造成股市動盪，投資人要慎選優質投資標的，一定要有合理殖利率護身，才可長保平安。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。