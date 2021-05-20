快訊!【避免群聚】台灣金管會宣布: 5/24至6/30停開股東會　台積電等1931家企業受影響

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）鑒於疫情嚴峻，金管會今天(20日)宣布，公開發行公司自5月24日起至6月30日止，停止召開股東會，該期間預計召開股東會上市櫃及興櫃公司總計1931家，包括聯電、台積電等大廠。

因應召開「實體股東會」可能的群聚風險，金管會依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條及「傳染病防治法」第37條第1項第6款及第3項規定，報經指揮中心核定，宣布所有公開發行公司，包含上市櫃、興櫃及外國企業來台掛牌公司，自5月24日起至6月30日止一律停止召開股東會。

金管會也宣布，證交法規定未於6月底前召開股東常會，將處以罰鍰，該規定也停止適用。

金管會新聞稿同時表示，已於本(20)日辦理公告

「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」

相關具體作法：

一、停止召開期間：公開發行公司應自110年5月24日起至6月30日止，停止召開股東會。

二、上市櫃及興櫃公司應於6月底前召開股東常會及處罰之規定停止適用：證券交易法第36條第7項、第165條之1準用第36條第7項關於上市櫃及興櫃公司應於6月底前召開股東常會之規定，以及第178條第1項第2款，金管會得就未於6月底前召開股東常會公司處罰之規定，停止適用。

三、 7月後實際開會日期及地點應經公司董事會決議： 各公開發行公司之股東會開會日期延至110年7月1日起至8月31日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議。

四、重新公告及寄發通知方式：公開發行公司應於股東會開會日15日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。

五、原訂股東會之相關前置作業程序，按照原規定期間進行至原訂開會日前1日，僅實際開會日延至7至8月間，列舉重要前置作業程序如下：

(一)停止過戶期間依原訂股東會作業規定，不須再延長。

(二)股東提案及董監事提名之相關程序，依原訂股東會作業時程進行。

(三)徵求人及非屬徵求之受託代理人應編製之委託書明細表，於原訂股東會開會5日前，送達公司或代辦股務機構。

(四)委託書及股東以書面或電子方式行使表決權者，依原訂股東會作業程序時程進行統計驗證。

(五)公司或其股務代理機構應於原訂股東會開會前1日，將股東以電子方式出席之股數彙整編造統計表，於電子投票平台辦理公告。

六、原訂股東會當日應公告事項於後續實際召開日期辦理：公司或其股務代理機構應將股東以書面或電子方式出席之股數、徵求人及非屬徵求之受託代理人受託之股數，彙整編造統計表，於後續實際開會日當日會場為明確揭示。

七、周邊單位配合辦理相關事項：

(一)證交所及櫃買中心本日將金管會公告函轉各公開發行公司，並輔導公司依公告規定辦理股東會延期事宜。

(二)證交所、櫃買中心及集保公司將於本日發布新聞稿對外說明，並儘速擬定外界關心問題及答案(QA)於其官網公布。

(三)集保公司將成立本案股東會相關問題疑義諮詢窗口，提供各公開發行公司及股務代理機構諮詢服務。