臺灣集保：因應疫情 公開發行公司股東會延期共同防疫

鑑於近日國內COVID-19（新冠肺炎）疫情有持續升高之可能，中央流行疫情指揮中心於110年5月19日發布全國疫情警戒標準提升至第三級，隨著5、6月將有越來越多的公司召開股東常會，金管會為防治疫情，經洽指揮中心依特別條例及傳染病防治法核示，授權訂定股東會延期召開相關措施，各公開發行公司應自5月24日起至6月30日止，一律停止召開股東會，股東會日期延至7月1日起至8月31日期間召開。

依金管會110年5月20日發布延期召開股東會之公告，公開發行公司依法召集股東會之會前股務事項作業，包括股票停止過戶期間、寄發開會通知書、委託書徵求作業、電子投票、股東撤銷委託書、相關統計驗證及公告電子投票結果等作業，仍依原訂股東會日期辦理，均不受延期召開之影響。也就是說，召集股東會依法應辦理之事項仍應依規定辦理，只是單純將股東會召開之日期延後，股東的權益完全不會受到影響。

新的股東會召開日期及地點，應由公開發行公司召開董事會決議後，發布重大訊息並於實際召開日期15日前，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東開會日期及地點等事項，無須重新訂定停止過戶期間及重新寄發開會通知書，其他股東會前相關股務事務作業也無須重新辦理。另股東會當天應於會場公告之委託書徵求與電子投票資料，公開發行公司應於實際開會當天辦理揭示事宜。

因應疫情，集保結算所總經理朱漢強表示，為使外界瞭解延期召開股東會相關作業，將儘速邀集股務單位研商配套措施，成立相關問題諮詢服務窗口，另編製疑義問答集供各公司及各界參考；朱漢強總經理呼籲投資大眾多多採用電子投票，不必親臨股東會現場同樣可以行使股東權利，避免被感染的風險，只要做好各項防疫措施及個人防護工作，共同為防疫盡一分心力，一定能度過嚴峻疫情。