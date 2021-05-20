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中華電信推動異地辦公防疫專案　助功企業維持營運效能 資安部署再升級

By 台灣英文新聞
2021/05/20 17:14
中華電信推動異地辦公防疫專案　助功企業維持營運效能 資安部署再升級

近日國內疫情嚴峻，為協助企業於防疫期間兼顧遠端營運效能及資訊安全，中華電信推動企業異地辦公防疫專案，讓大型及中小企業皆可依據營運需求，彈性調整專屬的數位化工作模式，助攻企業異地辦公與資安部署再升級。

中華電信全面性將企業客製需求及資安防禦納入規劃，提供包含：HiNet資安艦隊2021系列「先進防禦版」、「M365 Teams通訊防疫包」、「UTM租賃/租售服務」、「HiNet企業視訊會議」及「Amazon WorkSpaces遠端虛擬桌面」等10項企業異地辦公防疫方案，滿足企業各類型辦公適用情境。

針對企業最重視的資安防護，HiNet資安艦隊2021系列「先進防禦版」整合「先進網路防禦系統」及「企業防駭守門員」服務，從網路端(局端)第一線直接阻擋駭客入侵攻擊與網路病毒威脅，可有效避免勒索軟體、APT攻擊、釣魚網站與物聯網入侵。企業於防疫期間，同樣可受到專業級的防護，不讓遠端辦公形成資安破口；「Amazon WorkSpaces遠端虛擬桌面」則支援不同平台或載具辦公的跨裝置功能，可在任何位置從任何終端裝置，利用網際網路，使用企業內部應用程式與數據，大幅降低IT人員維運設備的負擔。

企業如有大型會議需求，可選擇提供300人同時參加線上會議與視訊通話的「M365 Teams通訊防疫包」，申辦中華電信企業上網方案，內含M365商務標準版1個帳號授權，固定制全速率加碼再送128G高速隨身碟，約期一年；既有企業上網客戶可享加購M365商務標準版8折優惠價(5U、15U或25U)無租約限制。

為減輕企業在資安系統建置初期時的資金壓力，「UTM租賃/租售服務」提供及時且專業的技術服務，協助企業在有限的預算下，將UTM發揮最大防護功效。搭配中華電信上網電路，企業可以月租費分期三年付款，以最優惠的價格擁有Fortinet UTM異地辦公解決方案。

中華電信面對疫情引發的異地辦公需求，力挺企業導入商務解決方案，服務涵蓋政府機關、金融產業、製造業、旅行業及跨國企業，並持續以優異的技術能量支援國家科技防疫，攜手政府及企業安心度過防疫階段。

更新時間 : 2021-05-20 21:59 GMT+08:00

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