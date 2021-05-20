中華電信推動異地辦公防疫專案　助功企業維持營運效能 資安部署再升級

近日國內疫情嚴峻， 為協助企業於防疫期間兼顧遠端營運效能及資訊安全， 中華電信推動企業異地辦公防疫專案， 讓大型及中小企業皆可依據營運需求， 彈性調整專屬的數位化工作模式， 助攻企業異地辦公與資安部署再升級。

中華電信全面性將企業客製需求及資安防禦納入規劃，提供包含： HiNet資安艦隊2021系列「先進防禦版」、「M365 Teams通訊防疫包」、「UTM租賃/租售服務」、「 HiNet企業視訊會議」及「Amazon WorkSpaces遠端虛擬桌面」 等10項企業異地辦公防疫方案，滿足企業各類型辦公適用情境。

針對企業最重視的資安防護，HiNet資安艦隊2021系列「 先進防禦版」整合「先進網路防禦系統」及「企業防駭守門員」 服務，從網路端(局端) 第一線直接阻擋駭客入侵攻擊與網路病毒威脅， 可有效避免勒索軟體、APT攻擊、釣魚網站與物聯網入侵。 企業於防疫期間，同樣可受到專業級的防護， 不讓遠端辦公形成資安破口；「Amazon WorkSpaces遠端虛擬桌面」 則支援不同平台或載具辦公的跨裝置功能， 可在任何位置從任何終端裝置，利用網際網路， 使用企業內部應用程式與數據，大幅降低IT人員維運設備的負擔。

企業如有大型會議需求， 可選擇提供300人同時參加線上會議與視訊通話的「M365 Teams通訊防疫包」，申辦中華電信企業上網方案， 內含M365商務標準版1個帳號授權， 固定制全速率加碼再送128G高速隨身碟，約期一年； 既有企業上網客戶可享加購M365商務標準版8折優惠價(5U、 15U或25U)無租約限制。

為減輕企業在資安系統建置初期時的資金壓力，「UTM租賃/ 租售服務」提供及時且專業的技術服務，協助企業在有限的預算下， 將UTM發揮最大防護功效。搭配中華電信上網電路， 企業可以月租費分期三年付款， 以最優惠的價格擁有Fortinet UTM異地辦公解決方案。

中華電信面對疫情引發的異地辦公需求， 力挺企業導入商務解決方案，服務涵蓋政府機關、金融產業、 製造業、旅行業及跨國企業， 並持續以優異的技術能量支援國家科技防疫， 攜手政府及企業安心度過防疫階段。