富邦金控2021年第一季稅後淨利505.52億元 每股盈餘4.94元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2021年第 一季自結之財務數字及營運狀況。 受惠富邦人壽投資收入成長帶動獲利大幅成長，台北富邦銀行、 富邦產險及富邦證券獲利穩步提升的挹注下，2021年第一季富邦 金控稅後淨利達505.52億元，較去年同期成長120%， 每股盈餘(EPS)為4.94元，穩居金控業每股盈餘龍頭！

富邦金控於3月30日取得日盛金控過半股權，日盛金總資產3, 656億元於本季首次納入富邦金控財報，富邦金控整體資產年成長 13.1%，總計富邦金資產達到9兆6,958億元。截至202 1年3月底，富邦金控淨值年成長62.1%，達8,160億元， 普通股每股淨值達72.32元，總資產、 淨值及普通股每股淨值皆創下歷史新高！受惠於獲利成長帶動資產報 酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率(ROA)為2.17%， 股東權益報酬率(ROE)達25.61%。

富邦金控4月29日董事會通過擬配發普通股每股現金股利3.0元 及股票股利1.0元，合計每股總股利配發4.0元， 創下歷史新高紀錄。 本次配發現金股利來源為富邦金控各主要子公司，包含富邦人壽、 台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券等。富邦人壽擬上繳金控74. 4億元，約佔富邦人壽2020年淨利之12.2%，這也是自20 18年以來富邦人壽首度獲利上繳金控。

富邦金控已於本月10日公布4月份自結稅後淨利133.75億元 ，累計今年前4月稅後淨利639.27億元，每股盈餘為6.25 元，穩居金控每股獲利王！

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控第一季淨值、 普通股每股淨值及總資產皆寫下歷史新高， 每股盈餘續居金控業第一！各子公司營運動能良好，2021年第一 季獲利均較去年同期成長，富邦人壽投資收入增加， 帶動人壽稅後淨利大幅增長達390.85億元， 為金控主要獲利引擎，初年度保費、 續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二； 台北富邦銀行擴大放款及外幣債券投資規模，利息淨收益持續成長， 並積極發展信用卡業務， 信用卡有效卡數及簽帳金額均呈雙位數成長，市佔率持續提升； 富邦產險總保費市佔率連續40年位居市場第一，承保績效良好； 富邦證券經紀及承銷業務居市場前三大。

蔡明興指出，有鑑於近年氣候變遷風險加劇、 新冠疫情衝擊全球產業與經濟，更凸顯企業需要與環境社會共存共榮 ，對此，富邦金控致力於實踐永續ESG（環境、社會、公司治理） ，發揮金融本業的當責及影響力，朝建構永續金融生態圈而努力； 同時也積極發展數位金融創新、透過金融科技優化客戶體驗。 富邦金旗下子公司推動數位金融轉型成果卓越， 北富銀數位平台客戶年成長23%、達到198萬戶，交易量年成長 47%。北富銀LINE官方帳號的好友數達到561萬、 綁定好友數58萬，年成長分別為29.5%、116.8%。 富邦證券亦致力於提供客戶更優質的線上金融服務， 超過七成客戶透過電子交易，其中新戶電子交易佔比達到九成以上， 2021年第一季證券新增線上開戶數年成長98%。

富邦金控深耕企業永續有成，獲歐洲專業永續評比機構Sustai nalytics評為全球保險產業第一名，締造台灣保險業新猷， 高居全球企業前3%，其中，富邦金控在「個資保護、資訊安全、 員工多元性、洗錢防制、企業誠信」等五項指標皆獲得滿分， 穩居國際標竿領導企業。此外，北富銀也開本國銀行首例， 率先推出「永續指數連結貸款」，以資金促進企業實踐ESG承諾， 鼓勵客戶訂立長期綠能經營方針，攜手打造永續金融生態圈。 為響應節能減碳、減緩地球暖化，富邦金積極推動低碳行動方案， 宣布停止新承作燃煤電廠專案融資、燃煤比大於50%電廠之投融資 ；針對煤礦業、水泥業、石化業及鋼鐵業，也設立准入標準， 期盼於永續發展扮演領頭羊的角色， 攜手價值鏈共同朝向低碳經濟邁進。

富邦人壽2021年第一季投資績效表現亮眼，稅後淨利達390. 85億元，較去年同期成長142.7%。 因應壽險市場經營環境及投資需求提升， 富邦人壽聚焦客戶投資及退休規劃， 加強推動投資型及利變年金商品，帶動初年度保費較去年同期提升5 .2%，2021年第一季初年度保費(FYP)為390億元， 其中投資型商品佔比大幅提升至48.4%、 利變年金險佔比則提升至21.4%；續年度保費為922億元，2 021年第一季總保費收入(TP)為1,312億元。 初年度等價保費(FYPE)則為86億元，初年度保費、 續年度保費及初年度等價保費均位居市場第二。2021年3月底富 邦人壽淨值達5,249億，亦創下歷史新高， 反映在靈活投資策略下，國內外股票投資評價上揚， 帶動淨值達新高水準，同時金融資產未實現餘額仍持續上升。

富邦人壽投資資產規模穩定成長，2021年3月底總投資資產達4 兆5,175億元，較去年同期成長12.2%，2021年第一季 提升國內投資佔比，反映看好台股投資布局，國外債券佔比則下滑， 主因為年初美債利率反彈前及早調節部位實現獲利， 帶動第一季現金部位較高、未來可伺機布局。 海外固定收益資產以投資等級公司債及金融債為主， 金融債較去年同期佔比下降，反映國際版債券贖回， 而今年以來已趨穩；自去年上半年收益率反彈期間， 新增配置公司債及公債為主，以建立經常性收益部位。 亞洲及其他地區佔比較去年同期上升，主要反映新增公債投資部位。 受惠於資本利得表現優異及避險成本改善， 當季年化後避險後投資報酬率攀升至6.8%，優於去年同期。

台美利差維持低檔穩定，帶動經常性避險成本持續改善， 避險組合將持續動態調整。因整體負債成本持續改善， 與投資報酬率相比之正利差較去年同期擴大， 損益兩平點亦優於去年表現， 主因為產品銷售組合及負債成本較去年同期下降。

台北富邦銀行2021年第一季稅後淨利49.59億元， 較去年同期增加20.1%， 利息淨收益受惠於放款及外幣債券投資規模擴大，較去年成長5. 2%，手續費淨收益則受財管商品銷售結構調整、收益下滑影響， 較去年同期下降。企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長9 .4%。台幣授信餘額成長帶動下，整體企業授信餘額年成長6. 4%，中小企業授信餘額年成長17.8%，佔企業授信比重提升至 45.9%。其他個人授信餘額年成長9.8%， 主要來自個人信貸成長19.9%帶動。北富銀台外幣存款成長， 活存比提升，存放比亦維持穩定，其中外幣放款加計外幣債券投資， 外幣資金運用效率達67.7%。

由於放款結構調整與活存比提升，帶動存放利差逐季成長，2021 年第一季北富銀存放利差上升至1.30%，受市場降息影響， 單季淨利差較去年微幅下滑至1.06%。資產品質維持穩健，截至 3月底逾放比0.19%，備抵呆帳覆蓋率672.91%， 持續優於產業平均。北富銀持續發展信用卡業務，加速銀行獲客， 信用卡有效卡數及簽帳金額呈雙位數成長，帶動市佔率持續提升， 信用卡毛手續費收入成長12%。

富邦產險2021年第一季直接簽單保費達124億元， 較去年同期成長4.1%，維持穩健增長。截至今年3月底市佔率達 24.2%，連續40年蟬聯產險市場龍頭地位。2021年第一季 稅後淨利19.19億元，較去年同期大幅成長29.3%， 受益於資本利得優異表現，投資報酬率優於去年同期。 因費用面控制得宜，自留綜合率較去年同期降低至90.2%。

富邦證券2021年第一季稅後淨利為17.07億元， 較去年同期大幅成長907.0%， 經紀及承銷業務位居市場前三大。經紀業務市佔率5.72%， 經紀收入受市場成交量帶動，較去年同期成長72.3%； 承銷業務市佔率7.89%，為市場排名第三； 複委託業務規模持續成長，市佔率提升至11.13%。

富邦華一銀行2021年第一季存款、貸款餘額均呈現雙位數成長， 年成長分別為14.6%和11.1%，亦結合集團資源發揮綜效， 深耕兩岸台商客戶帶動資產規模較去年成長6.5%，達人民幣1, 115.36億元。由於淨利息收入帶動，稅後淨利較去年同期成長 6%。受惠於存放款結構優化及資金成本控管，淨利差(NIM)持 續擴大，較去年同期提升至2.05%。而隨著資產規模擴大， 資產品質亦控管得宜，備抵呆帳覆蓋率與逾放比分別為296.1% 、0.51%，皆優於去年同期。

富邦金控今日也公佈2020年底富邦人壽隱含價值( Embedded Value，簡稱EV)為7,814億元，較2019年底的6, 052億元上升29.1%，成長主要來自2020年獲利與評價利 益帶動調整後淨值提升1,192億元， 與持續改善銷售商品組合所創造之新契約價值。

富邦人壽因2019年多波停售效應基期較高，以及2020年受準 備金利率調降、壽險死亡保障門檻法則影響首年保費降幅41.1% ，惟分期繳傳統型商品及健康險銷售佔比提升，產品組合改善， 新契約價值(Value of New Business，簡稱VNB)為244億元，年降幅25.3% 。

富邦人壽每股EV為70.5元，反映在富邦金控每股EV為76. 4元。在精算評估價值(Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值， 富邦人壽2020年底的AV為10,102億元，人壽每股AV為 91.1元，換算金控每股AV為98.7元。

富邦金控及各子公司2021年第一季重要財務數字詳如下表：

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 39,085 2.97% 30.98% 5,434,853 台北富邦銀行 4,959 0.62% 8.92% 3,283,713 富邦華一銀行-註 440 0.35% 6.40% 485,070 富邦產險 1,919 6.37% 18.64% 123,525 富邦證券 1,707 5.09% 19.43% 136,044 富邦金控 50,552 2.17% 25.61% 9,695,781

單位：新台幣百萬元

註1：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。

註2：日盛金於2021年3月30日成為富邦金控子公司， 已依規定將日盛金及其子公司之資產負債編入富邦金控2021年第 一季合併報表，並於4月起將日盛金及其子公司之損益依持股比例納 入富邦金獲利，金額約計2.2億