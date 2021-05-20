新北文化局推線上藝文漫遊 好康加碼50萬冊電子書免費借

全臺新冠肺炎疫情拉警報！ 新北市政府文化局所屬各藝文場館、立圖書館持續閉館至6月8日， 防疫升級，藝文服務不停歇，為鼓勵民眾防疫期間少出門， 即日起推出「線上藝文漫遊」專頁，匯集國內外的線上藝廊、 博物館、電子書與線上表演廳等展演資訊，讓民眾防疫在家， 也可以逛博物館、看展覽、欣賞表演及閱讀，既防疫又療癒。

文化局表示，「線上藝文漫遊」專頁，除了彙集新北各雲端博物館， 同時蒐羅60個國內外線上藝文與雲端圖書館免費資訊網站， 內容涵蓋展館導覽類、線上藝文媒體平台、電子圖書類，還有雲端電 影院、線上表演廳等影音，共4大類，內容豐富又實用， 讓民眾在抗疫期間，宅在家也可以享藝文，透過雲端藝文服務， 療癒自己與家人。

此外，新北市圖特別增購各類熱門暢銷電子書， 推出雲端電子書借閱加倍的防疫閱讀加碼服務，計次電子書， 自即日起每人每月4點增加為10點，電子書借閱冊數亦從10冊提 高為20冊，只要有新北市圖借閱證，登入就可馬上使用， 電子書借閱到期後，系統會自動歸還，無須擔心逾期的問題， 沒有借閱證的民眾也可以透過「網路辦證」的服務，線上申辦， 即刻享用圖書館的電子資源。同時，提供50萬冊電子書免費借閱， 再加碼推出雲端電子書借閱加倍的閱讀好康活動， 迎民眾多加利用數位資源，用閱讀來調節疫情期間的緊張情緒， 防疫的同時，也能閱讀充電。

文化局指出，隨疫情升溫，全臺高中以下學生至5月28日止全面停 課，因此也特別推薦適合國中小學生停課不停學的電子資源， 包括適合國高中生閱讀的Funday線上外語學習平台、 空中英語教室影音典藏學習頻道； 以及適合小學生閱讀的布克聽聽兒童數位閱讀網、BOOKFLIX 兒童互動電子有聲書、FunPark童書夢工廠數位互動電子繪本 、小魯數位有聲書，還有文化局「線上藝文漫遊」專頁中 Supercoloring免費5萬張著色圖下載或線上塗鴉的兒 童著色本，以及亞馬遜全球聽書為全世界暫時無法上學的孩子提供的 免費有聲書等。

為鼓勵大家防疫期間多多利用「線上藝文漫遊」專頁，一起防疫在家 挺藝文，即日起至5月28日止， 只要拍攝居家閱讀的照片上傳至新北市立圖書館FB， 並分享閱讀好書或心得，即可免費抽藍芽耳機。此外，到6月8日前 ，文化局粉專不定期會加碼推出限量抽獎活動， 都有機會抽中神秘好禮！相關活動資訊請至新北市政府文化局官網( https://www.culture.ntpc.gov. tw/)、文化局臉書粉絲團，以及新北市立圖書館網站(http ://www.library.ntpc.gov.tw)查詢。

圖片來源：新北市文化局提供