美味農業得來速強化開跑 新北媒合農會推出底家自煮組合包

樹林區農會的防疫組合包內容，有水餃、蔬菜及米麵類，內容豐富。(照片來源：新北市政府農業局提供) 樹林區農會的防疫組合包內容，有水餃、蔬菜及米麵類，內容豐富。(照片來源：新北市政府農業局提供)

國內新冠肺炎疫情自上周起日益嚴重， 單日確診人數突破百人，本市也進入第三級疫情警戒， 不僅影響眾多家庭，更是對看天吃飯的農民朋友直接的挑戰， 為因應疫情對本市農業造成衝擊，本(20)日起農業局與新北市各 農會延續先前「美味農業得來速」政策再強化， 陸續推出底家自煮組合包，幫助市民及農友度過疫情難關。

本次疫情造成本市高中以下學校全面停課， 許多民眾也不敢出門購物，導致農產品通路及銷量銳減， 為因應疫情造成影響，農業局與新北市農會及板橋、三重、樹林、 土城、汐止、五股、淡水、深坑、三芝、金山及蘆洲等11個地區農 會合作，於農會超市或農村社區小舖推出「美味農業得來速」-底家 自煮組合包，組合包內除了有南瓜餅乾、南瓜濃湯、 拉麵或米等乾貨食品，更有栗子南瓜、瓜子肉包、香菇水餃、 南瓜饅頭或本市小農鮮舖品牌有機蔬菜等生鮮農產，不只料多味美， 更以優惠價格提供市民朋友， 深坑農會還推出購買組合包送復古手提袋「臺灣LV包」， 買包送包，數量有限，買到賺到！ 民眾只要透過各農會臉書粉絲專頁、Line群組、 直播或電話訂購等方式就能完成預定， 依農會安排時間至現場分流取貨，搭配行動支付加快取貨速度， 減少接觸時間，降低民眾在外逗留風險，推廣疫情期間「在家自煮」 概念，也幫助農友在疫情最艱困的時刻開拓銷售通路。

新北市農會理事長林讚枝表示，農會以推動農業產銷及推廣為宗旨， 不以營利為目的，各農會販售品質掛保證的農產品及農產加工品， 並全力合作推廣美味農業得來速政策，在落實防疫之餘， 也能將新北優質農產品推銷給大眾。

農業局長李玟表示，在全球新冠肺炎疫情升溫情況下， 各農會銷售通路除已落實進入超市戴口罩、消毒、 量額溫及實聯制等防疫措施，現再強化「美味農業得來速」政策， 輔導農會推出組合包，減少來店購物時間， 同時打開新北農產知名度，歡迎各位市民多多利用農會銷售管道， 購買新鮮農產品在家開伙，減少接觸均衡飲食， 一起支持農會也支持新北小農，共創防疫零接觸商機！