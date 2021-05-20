美味農業得來速強化開跑 新北媒合農會推出底家自煮組合包

樹林區農會的防疫組合包內容，有水餃、蔬菜及米麵類，內容豐富。(照片來源：新北市政府農業局提供)
樹林區農會的防疫組合包內容，有水餃、蔬菜及米麵類，內容豐富。(照片來源：新北市政府農業局提供)
國內新冠肺炎疫情自上周起日益嚴重，單日確診人數突破百人，本市也進入第三級疫情警戒，不僅影響眾多家庭，更是對看天吃飯的農民朋友直接的挑戰，為因應疫情對本市農業造成衝擊，本(20)日起農業局與新北市各農會延續先前「美味農業得來速」政策再強化，陸續推出底家自煮組合包，幫助市民及農友度過疫情難關。
本次疫情造成本市高中以下學校全面停課，許多民眾也不敢出門購物，導致農產品通路及銷量銳減，為因應疫情造成影響，農業局與新北市農會及板橋、三重、樹林、土城、汐止、五股、淡水、深坑、三芝、金山及蘆洲等11個地區農會合作，於農會超市或農村社區小舖推出「美味農業得來速」-底家自煮組合包，組合包內除了有南瓜餅乾、南瓜濃湯、拉麵或米等乾貨食品，更有栗子南瓜、瓜子肉包、香菇水餃、南瓜饅頭或本市小農鮮舖品牌有機蔬菜等生鮮農產，不只料多味美，更以優惠價格提供市民朋友，深坑農會還推出購買組合包送復古手提袋「臺灣LV包」，買包送包，數量有限，買到賺到！民眾只要透過各農會臉書粉絲專頁、Line群組、直播或電話訂購等方式就能完成預定，依農會安排時間至現場分流取貨，搭配行動支付加快取貨速度，減少接觸時間，降低民眾在外逗留風險，推廣疫情期間「在家自煮」概念，也幫助農友在疫情最艱困的時刻開拓銷售通路。
新北市農會理事長林讚枝表示，農會以推動農業產銷及推廣為宗旨，不以營利為目的，各農會販售品質掛保證的農產品及農產加工品，並全力合作推廣美味農業得來速政策，在落實防疫之餘，也能將新北優質農產品推銷給大眾。
農業局長李玟表示，在全球新冠肺炎疫情升溫情況下，各農會銷售通路除已落實進入超市戴口罩、消毒、量額溫及實聯制等防疫措施，現再強化「美味農業得來速」政策，輔導農會推出組合包，減少來店購物時間，同時打開新北農產知名度，歡迎各位市民多多利用農會銷售管道，購買新鮮農產品在家開伙，減少接觸均衡飲食，一起支持農會也支持新北小農，共創防疫零接觸商機！