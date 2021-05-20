（更新）【疫苗外交】宏國為疫苗斷台親中？台灣外交部、總統府：宏國已向我方澄清

更新時間 2021-05-20 20:25

首稿發佈 2021-05-20 17:05

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）新冠疫情暴擊全球引發疫苗荒，疫苗稀缺性使之成為外交的拉鋸籌碼。外媒報導宏國因購買疫苗未果可能為此棄台親中，外交部19日澄清台宏邦交穩固，宏國也與輝瑞簽署440萬劑疫苗採購合約。

外交部發言人歐江安表示，台灣與宏都拉斯政府已就疫苗等議題充分溝通，雙方願意繼續以互助合作精神，並結合理念相近國家的力量，共同努力克服抗疫的挑戰。宏國外交部已即刻向台灣澄清所謂的外媒報導，並重申台宏兩國邦交穩固友好。歐江安指出，目前各項嘉惠宏國人民福祉的雙邊合作計畫也都順暢執行。

關於疫苗外交戰，歐江安則譴責中國企圖利用疫苗逼迫有急迫需求的國家，進行政治及外交條件利益的交換。她表示，罔顧宏國人民健康與人道需求是「可恥行為」。

此外，外交部也透露友邦疫苗取得進程。宏國政府19日宣布與輝瑞（Pfizer）藥廠簽署合約採購440萬劑疫苗，並稱取得疫苗將有助於緩解宏國當前面臨的公衛危機處境。

總統府發言人張惇涵20日晚間在總統府新聞中心線上回應此事，稱外交部已公開說明，宏都拉斯外交部向台灣澄清並無此事，並重申兩國邦交穩固、友好，目前各項合作關係與計畫推行順暢。

張惇涵說，祝福宏都拉斯最近與輝瑞藥廠簽署採購440萬劑疫苗，台灣與宏都拉斯會持續深化合作、鞏固兩國邦誼。

日前宏國總協調部長（chief cabinet co-ordinator）馬德羅（Carlos Alberto Madero）接受Financial Times 採訪時表示，宏國缺乏疫苗處境十分艱難，然而因台灣友邦身份而無法取得大陸疫苗，美國雖然承諾協助但未獲實質幫助。馬德羅認為友邦無法協助勢必導致外交立場轉向北京。

宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）11日才表示，為了取得新冠疫苗，該國可能在中國大陸設立商務辦事處。

近日因疫苗議題，我國與宏都拉斯邦誼備受注目，日前才傳出我國幫宏都拉斯稱取疫苗排擠國內疫苗需求，遭外交部駁斥。現在又傳出可能為疫苗斷交。在新冠疫情肆虐之際而疫苗稀缺之時，未來外交場域恐上演疫苗大戰。