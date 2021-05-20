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台灣立法院22日起停會防疫 月底三讀6300億紓困振興案

各黨團亦同意21日院會由主席擇定時段，進行視訊會議表決功能測試，以便後續議事。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/20 16:08
立法院長游錫堃（前）20日下午召集朝野協商達 成共識，決定22日至28日立法院停開院會及委員會。（來源：中央社）

立法院朝野協商共識 22日至28日停會

立法院長游錫堃（前）20日下午召集朝野協商達 成共識，決定22日至28日立法院停開院會及委員會。（來源：中央社） (來源 中央社)

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）因應全國進入三級警戒，立法院長游錫堃今（20）日召集朝野協商，決議自5月22日至5月28日暫停院會及委員會。此外，5月31日將加開院會，完成預算新台幣6300億元的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》之三讀。

因擔憂議事引發群聚，國民黨團提議「有鑑於國內疫情險峻，全國防疫進入第三級警戒，為避免院內群聚風險，建請游院長盡速召集朝野黨團協商」。游錫堃今日下午召集朝野，協商立院的疫情因應措施，並審議行政院函請之《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》條文修正草案等相關事宜。

審議條例部分，各黨團同意行政院函請審議之《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條、第19條條文修正草案，逕付二讀，並由游錫堃召集協商。

暫停議事部分，朝野共識立院將自5月22日至5月28日停開院會及委員會，此外，將於5月31日加開院會，完成三讀上述特別條例第11條、第19條條文修正草案，並且不提出復議。各黨團亦同意21日院會由主席擇定時段，進行視訊會議表決功能測試。游錫堃就視訊會議表示，「接下來不管是要休會、召開視訊會議就都沒有問題，不過還是會尊重朝野黨團共同的結論。」

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案於13日在行政院通過，將紓困振興特別預算上限再次提高到6300億元，並將該條例期限延長至2022年6月30日，草案將函請立法院審議。
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