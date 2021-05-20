晶華「三合一粽香禮盒」 即日起全面折扣再贈養生煲湯

粽子不僅是端午節的應景商品，全民疫起宅在家的時候，適合冷凍保存、方便蒸食的粽子，順勢成為消費者為防疫生活儲備糧食的熱門首選。台北晶華酒店即日起全面加大館內各餐廳手工包粽的產能，推出「三合一粽香禮盒」優惠，將目前分別熱銷的三元及第粽禮盒、冠軍鮑粽禮盒、以及冠軍粽香禮盒，包裝成一組產品銷售，共計有12顆迷你一口粽、2顆重量級鮑魚粽、以及5顆歷屆媒體評比冠軍粽的「三合一粽香禮盒」原總價3,240元，優惠價2,800元、5月底前訂購再贈價值820元、可供4至6人享用的「花旗蔘燉烏骨雞湯」，等同於69折的超值優惠，讓應景的粽香與養生的雞湯，豐富在家防疫的餐桌。

值此全民防疫期間，晶華酒店也特別在中山北路二段39巷的側門旁開設了「美饌得來速櫃台」，消費者不用下車，即可取得經過嚴格管控遞送流程品質的五星級美粽。想要購買粽香禮盒致贈親友的消費者也可以透過酒店提供的「冷凍宅配服務」，把美味的過節祝福直接送到親友手中。

此次強打的三款「防疫粽香禮盒」首推原價1,080元的晶華冠軍鮑粽禮盒，內含2顆重達300公克的廣式鮑魚粽，消費者可以品嘗到長 6公分 、重30公克的豐腴新鮮鮑魚、柔嫩的松阪豬肉、鹹香入味的肥美蝦乾與香菇、香甜的栗子、蓮子及綿密的鹹蛋黃等頂級食材。原價1,280元的晶華冠軍粽香禮盒則是匯集5顆歷年來榮獲媒體評比的冠軍口味，包括冠軍鮑粽、松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽、紫米豆沙粽各一顆。精巧的晶華三元及第粽禮盒原價880元，是以三款府城經典風味迷你一口粽為主角，有清熱去火功效的綠豆粽、包入雲林土產花生的花生粽、以及充滿古早味的南部傳統粽各4顆，共計12顆。

五月底前購買上述禮盒組即贈滋補養生的「花旗蔘燉烏骨雞湯」，此道冷凍保存的湯品是以補身益氣的花旗蔘與紅棗、當歸與烏骨雞共同燉煮而成，富含了人體必需胺基酸與膠原蛋白，是在家防疫、補身養氣的好選擇。訂購洽詢電話為(02)2523-8000轉3152，或可直接於酒店官網的網路商店下訂購買。