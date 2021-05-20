解決台灣停電問題　原能會准台電核三廠1號機加入併聯發電

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著氣溫升高、用電量居高不下，台灣一週二次發生大停電引發不少民怨，台電20日向原能會提出，依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」申請重啟核三廠1號機併聯發電，該會已同意其申請，預估3天滿載後可併聯發電救援供電。

原能會表示，20日上午收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出「核三廠1號機再起動後併聯申請」。經審查相關申請文件，並整合該會視察員於機組起動迄併聯前階段各項測試作業的現場查證結果，包含主蒸汽隔離閥故障檢修後的功能測試，及其他併聯前相關設備測試與操作查證等，確認機組運作狀態符合併聯要求，於今日12時10分同意併聯申請。

原能會進一步說明，機組於首次併聯後將逐步升載並進行相關測試及檢查，期間因執行必要的測試與調整作業，配合相關作業機組功率有所升降，係屬正常情形，機組將逐步升載達滿載運轉。原能會仍將持續加強監督機組併聯及後續運轉作業，確認電廠依規定執行。

核三廠1號機在4月7日開始進行機組第25次週期末(EOC-26)大修作業，原預估大歲修工期需48天。台電12日向原能會提出再起動申請，卻因18日發生主蒸汽隔離閥未通過測試的問題，被要求檢討。而這段期間分別發生了513和517大停電，讓台電備感壓力、民怨四起。

原能會補充，整個大修時間比原先提早完成，相關工程都是會略為寬估。台電昨(19)日再度向該會提出「核三廠1號機EOC-26大修機組初次臨界後再停機之檢討報告」，經審查報告內容，確認電廠確實依程序完成故障設備的檢修，於當日下午同意該公司的報告。

對於重啟核三廠1號機一事，原能會表示，目前核三廠1號機已經開始有發出電，中間還會陸續進行相關測試，如果都順利，3天左右就可滿載發電。

台電表示，林口3號機今早已併聯、核三1號機則是在今日中午併聯，兩部機組都是歲修剛歸隊，預計明日對供電貢獻才會最大化。