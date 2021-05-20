【更新】台灣民眾4/20至5/19曾赴北市萬華高風險區者　指揮中心將發「警示簡訊」: 有症狀務必採檢

更新時間: 2021-05-20 16:14

首次發稿: 2021-05-20 15:22

自我檢測參考圖 (取自臉書粉專抓住那個醫生 )

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）因應萬華武漢肺炎疫情升溫，指揮中心今天(5/20) 下午3時將對4月20日至5月19日曾到萬華高風險區停留較久，且目前人在外縣市民眾發布簡訊(如下圖) ，若出現疑似症狀務必採檢。

疫情警示簡訊的內容如下：

［疫情警示］如您於4/20至5/19間曾前往COVID-19傳播高風險地區，且之後曾有發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常等疑似症狀，請儘速聯絡您現居地方衛生機關安排評估採檢。 ↓↓↓↓↓↓

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今下午在疫情記者會中宣布此消息，他提醒，凡於這段期間在萬華高風險區活動的民眾，只要發生呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，務必聯繫當地衛生局進行採檢。

副指揮官陳宗彥回答媒體提問時說, 簡訊的部分是以5月13日60萬簡訊為基礎, 沿伸到昨天5/19。他表示, 經過數據的分析, 認為比較高風險者, 這次會再次提醒, 匡列範圍會比上次稍微縮小。

指揮中心在5月13日針對4月15日到5月12日曾到訪萬華區, 出入萬華康定街、三水街、桂林路、梧州街的人進行警示，當時發出60萬封簡訊。