【美國疫苗羅生門】柯Ｐ轟美未售台疫苗 周玉蔻稱莫德納快到了

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）本土疫情水深火熱引發疫苗荒，美國究竟是否出售疫苗給台灣成關注焦點。台北市長柯文哲昨（19）日重砲抨擊美國未售台疫苗，周玉蔻同天打臉稱美國莫德納疫苗檢驗試劑已寄到食藥署。

柯文哲19日在北市府防疫記者會上，表示對抗新冠疫情不可能只靠防疫措施，「疫苗」才是最終的解決方法。有感疫情嚴峻，他也表示雖不願意給中央太大壓力，但依舊難忍炮轟美國：「到現在為止，美國沒有賣任何1支疫苗給台灣。」

柯文哲指出，台灣之前透過2019冠狀病毒病疫苗實施計劃（COVAX ）取得30萬支疫苗，然而截至當天台灣的僅分到COVAX給全世界3億支的千分之一。而19日下午進來40萬支疫苗，同樣透過COVAX取得，柯表示，台灣2300萬人，只有70萬支、只有35萬人可以完整的打，但疫苗不夠時，他不贊成一人完整打兩劑，應該是每個人可以打到第1支優先。

而日前頻頻爆料、廣播節目遭停播的資深媒體人周玉蔻當天稍晚在臉書上表示，美國莫德納疫苗檢驗試劑，19日已寄到食藥署，這表示疫苗快要送達台灣，並打臉「下午還在罵美國人沒有賣任何一支疫苗给台灣的柯文哲。」

台灣疫苗數量與獲取管道

COVAX是一項旨在讓全球公平獲取2019冠狀病毒病疫苗的倡議，主要對開發中國家提供基本所需的疫苗，全球有約190國參與。 台灣在COVAX疫苗發送的第一波名單中，取得20幾萬劑AZ疫苗。而第二波分配到的40萬劑AZ疫苗則於昨（19）日送抵台灣。

此外，向英國-瑞典合資的阿斯利康（Astra/Zeneca）生物製藥公司訂購的1000萬劑牛津/AZ疫苗，首批11.7萬劑疫苗已在3月3日抵台。

外傳的美國505萬劑莫德納（Moderna）疫苗，日前駐美代表蕭美琴表示，在台灣疫情升級後積極向美方爭取，盼原已預定於6月送抵台灣的莫德納疫苗能如期交貨。 至於美國總統拜登17日宣布將於6月底前再釋出2000萬劑疫苗、共8000萬劑疫苗供他國使用，蕭美琴表示，除確保我方已洽購疫苗供貨之外，「也立刻積極爭取將台灣納入美方宣布之疫苗釋出對象。」然而目前尚未有台灣能分得該波美援8000萬支疫苗的消息。