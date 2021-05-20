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台灣5/20增286例本土、1人死亡 雙北以中和、萬華確診數最多

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/20 14:19
台灣5/20新增286例本土個案，以新北市157例最多。(取自 <a href="https://www.taiwannews.com.t...

台灣5/20新增286例本土個案，以新北市157例最多。(取自 台灣5/20新增286例本土個案，以新北市157例最多。(取自 中央流行疫情指揮中心 直播記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增295例，為286例本土、9例境外移入；確診個案中新增1例死亡(案2683)，為在萬華工作的70多歲獨居女性。

指揮中心表示，今日新增之286例本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於年5月1日至5月19日。居住縣市以新北市157例最多(以中和區40例為多)，其次為台北市87例(以萬華區40例為多)，桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及台中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。

286例本土個案中，萬華活動史相關有84例、茶藝館相關60例、五股獅子會相關7例、彰化水果商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增之死亡個案(案2683)為70多歲女性，於萬華工作， 個案平時獨居，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫； 5月16日被匡列為須採檢之接觸者，但因個案持續失聯，衛生單位轉請警政單位協尋。

5月17日家屬前往探視，發現個案已無生命跡象，經採檢於今日確診，Ct值25。 5月18日警政單位回復尋獲個案，但個案已於5月17日死亡。個案家屬目前無症狀，列居家隔離；我國至今累計15例死亡個案。

另外，今日新增之9例境外移入，分別自菲律賓(6例)、美國、南非及印尼移入。

案2610為本國籍50多歲男性，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月9日自美國入境，5月15日於檢疫期間出現症狀，5月17日採檢，於今日確診。

案2611至案2614、案2826、案2828為菲律賓籍移工4男2女，年齡介於20多至30多歲，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，分別5月5日、5月6日入境，在台期間並無症狀，於5月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案2615為本國籍60多歲女性，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月11日自南非入境後於檢疫所進行採檢，於今日確診。

案2827為印尼男性30多歲移工，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於5月6日自印尼入境，在台期間無症狀，於5月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,825例確診，分別為1,103例境外移入，1,669例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另8例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528)移除為空號。確診個案中，15例死亡。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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