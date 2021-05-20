台大醫院工務室10人染疫 院方20日證實又有快篩陽性待PCR比對

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台大醫院昨（19）日宣布有10名工務室員工採檢陽性，當日晚間院內員工已漏夜採檢完畢。院方今（20）證實，又發現有抗原快篩陽性者，但部分快篩陽性再驗PCR核酸檢測則為陰性，需交叉比對，最終還是需由中央說明或授權後才得以對外說明，而目前僅剩外包人員尚未採檢完畢。

台大醫院證實工務室10人確診 即起全院同仁普篩、暫停收治新冠輕症病人

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情擴大。台大醫院昨天宣布，1名工務室員工發燒經採檢確診，同辦公室36人含該名確診員工，共有10人採檢陽性，院方也宣布啟動全院普篩，力拼48小時內完成院內人員約8千人 。

台大醫院今天發布聲明稿，員工普篩仍在進行中，確實有抗原快篩陽性者，但部分抗原陽性者PCR為陰性，因此仍需交叉比對。

中央社報導，台大醫院副院長王亭貴表示，抗原快篩本來就有偽陰或偽陽性，快篩陽性者必須先到病房隔離，並再次採檢做PCR核酸檢測，整個過程至少4 小時；而快篩陰性也不表示沒問題，若有症狀或出入高風險地區，也要密切注意自身狀況。

王亭貴說，昨天採檢36人是採取PCR快篩，準確度高，但全院普篩則是採準確度較低的抗原快篩，若快篩陽性再進行PCR檢測確認。至於快篩陽性人數，王亭貴僅表示透露這個無意義，因很多人經PCR檢驗已排除。

王亭貴說，普篩目的是盡量控制疫情不要往外擴大，且大多數採檢陽性者都無症狀，透過篩檢有機會快點把院內危機解除。

院方說明也強調，最終還是需由中央流行疫情指揮中心確認，並由中央說明或中央授權後才得以對外說明。