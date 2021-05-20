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中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！上課、夜唱未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」

位於霧峰的朝陽科技大學18日傳出一名學生確診，校方表示，確診學生的同住室友已進住防疫旅館進行居家隔離，全面實施遠距教學至6月8日。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/20 12:49
台中朝陽科技大學18日傳出一名學生確診，校方表示，確診學生的同住室友已進住防疫旅館進行居家隔離，全面實施遠距教學至6月8日。(圖擷取自Go...

台中朝陽科技大學18日傳出一名學生確診，校方表示，確診學生的同住室友已進住防疫旅館進行居家隔離，全面實施遠距教學至6月8日。(圖擷取自Go...

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)位於霧峰的朝陽科技大學18日傳出一名學生確診，校方表示，確診學生的同住室友已進住防疫旅館進行居家隔離，全面實施遠距教學至6月8日。

朝陽科技大學19日發出聲明稿表示，5月18日晚間20:30接獲台中市衛生局通知，一名學生疑似確診，一採結果為陽性，衛生福利部疾病管制署1922隨即於22:30派救護車接送學生至中國醫藥大學附設醫院就醫。

指揮中心19日公布的確診個案2514，為染疫的19歲朝陽科大女大生，足跡包含中友百貨、第三市場、霧峰夜市等人潮聚集之處，且上課及唱歌時也沒有戴口罩，引起不少恐慌，19日一名自稱為該女大生的網友透過平台「Dcard」朝陽科大校版致歉，「我不該去那些人多的地方，不管是夜唱還是中友，我都應該避開，如果你們覺得道歉不夠，你們可以罵我，我都接受」。

該名學生透露，自己不是北部人，近日也沒有南部或北部旅遊史，感染源尚不明。

中台灣朝陽科大學生確診感染源不明！上課、夜唱未戴口罩發文致歉「你們罵我，我都接受」
案2514的公共場所活動史（圖/台中市衛生局-健康小衛星）

校方表示，接獲訊息後，第一時間已啟動防疫應變計畫，並由校長鄭道明親自主持緊急防疫小組會議，指示學校相關單位依指揮中心防疫流程執行相關防疫措施，安置確診者及接觸師生，同時啟動校園全面性消毒作業，並針對確診個案近期所接觸的環境及師生名單進行疫調，希望能確保全體師生的健康及維護校園的安全。

目前，該名確診學生的同住室友和7名接觸過的學生，已安排進住防疫旅館進行居家隔離，同層樓住宿生68人則安排移住其他宿舍，並由學校付費安排進行快篩檢測，送至本校自主健康管理寢室，進行自主健康管理14天。

另外，整棟學生宿舍大樓19日上午也全部清空，同步展開大規模清潔消毒作業。

朝陽科大全面課程實施之遠距教學至6月8日，全校教職員明天開始改採分流上班，校長也特別呼籲全校師生，提高警覺，做好防疫工作，齊心守護校園安全。
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