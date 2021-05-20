全國3級警戒 全台停止內用 王品、瓦城、麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、路易莎、星巴克等18間業者防疫懶人包

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣疫情三級警戒，多間連鎖速食、餐廳、咖啡業者紛紛宣布雙北地區或全國門市暫停內用服務，包括瓦城泰統集團旗下7大品牌、麥當勞、肯德基、摩斯漢堡和路易莎、Cama、星巴克咖啡等。

麥當勞

台灣麥當勞自19日下午5時起至28日，全台麥當勞餐廳，暫停餐廳內用服務及洗手間使用，感謝顧客配合，並請多加利用外帶、得來速與歡樂送服務。

麥當勞表示，全台麥當勞餐廳自12日起，已啓動單一入出口並進行實聯制，敬請顧客進入餐廳前配合完成登錄，體溫超過攝氏37.5度請勿入內，也請顧客進入餐廳及排隊購餐時，確實佩戴口罩並保持社交距離，歡迎使用點點卡、信用卡等非現金支付，且確實勤洗手，為防疫保健一起努力。

肯德基

肯德基19日晚間6時起，全台肯德基餐廳暫停內用及洗手間使用，至於外帶、外送、汽機車點餐車道服務皆正常營運。

摩斯漢堡

摩斯漢堡19日宣布，全台店鋪即日起停止內用服務至5月28日，鼓勵外帶及外送，並請顧客確切落實「實聯制」，以單一出入口進出店鋪。

摩斯漢堡表示，鼓勵消費者選擇外帶及外送服務，歡迎消費者先行下載MOS Order App事先點餐，方便現點現做餐點外帶或是外送至家中，讓消費者有更多的安心用餐選擇，也歡迎顧客臨櫃消費時使用多元支付，不但結帳快速，且交易過程衛生免找零。

頂呱呱

頂呱呱16日起即率先宣布停止內用服務，改為採用外帶外送服務。至於部份商場門市內用區開放與否尊重商場政策。

另外為配合政府政策加入「簡訊實聯制」措施，以便利民眾實聯制的效率，減少登記所需耗時，只要5秒鐘快速實聯。

漢堡王

漢堡王自5月19日晚間6點起，全台分店將停止內用、暫不開放洗手間使用，僅提供外帶、外送服務。 建議民眾可多使用手機掃碼點餐服務，透過簡訊通知再進店取餐，減少接觸更安心。

豆府餐飲集團

豆府餐飲集團也表示，旗下包含涓豆腐、北村豆腐家等品牌從20日起到28日，桃園（含）以北門市僅開放外帶、外送服務。

王品集團

王品集團19日宣布，暫停全台門店的內用服務，只提供外帶、外送服務。

王品集團目前全台287家門店，其中台北市萬華區、新北市蘆洲區共7家門店，早已暫停營運至5月28日，19日起則是共計20個品牌，總計273家門店，即刻起不再接客內用，和牛涮、THE WANNG、肉次方品牌則不接客、不外帶。

瓦城泰統集團

瓦城泰統集團19日宣布，即日起雙北門市暫停內用，僅提供外帶外送服務；暫時停止內用分店包含旗下泰式「瓦城」、「非常泰」、「大心」、「月月泰BBQ」，與全台最大湘菜品牌「1010湘」、跨菜系中式料理「時時香」、跨國界南洋餐飲品牌「YABI KITCHEN」7大品牌，共計63家分店。

瓦城泰統集團也表示，為鼓勵顧客使用外帶服務，即日起至31日，透過LINE官方帳號「wa10」線上預約餐點並到店自取，單筆滿額即享85折優惠。

饗賓餐旅集團

饗賓餐旅集團表示， 19日起到28日旗下「饗食天堂」、「開飯川食堂」「 饗饗」、「旭集」、「果然匯」、「饗泰多」、「真珠台灣家」7大品牌46間門巿暫停內用服務，提供外帶外送服務 。

八方雲集

八方雲集即日起至28日，雙北門市取消內用，一律外帶。

Royal Host樂雅樂餐廳

Royal Host樂雅樂因應政府防疫政策，即日起至5月28日，不提供「內用服務」，僅提供「外帶服務」。

路易莎

全台路易莎門市20日起不提供內用，座位區、及廁所暫停使用，僅提供外帶、外送服務。(部份商場及百貨門市依其規定，尊重商場政策)

為鼓勵外帶、外送服務，降低群聚風險；即日起至5/31，於外送平台 Foodpanda、Uber Eats 訂購莊園級美式(大杯)、精選英式紅茶

拿鐵(大杯)皆享75折；5/22前來店外帶、來電外送餐飲消費單筆滿300元以上，飲品即享85折優惠。

另外，為便利消費者施行實聯制效率，路易莎將跟進使用行政院提供之「簡訊實聯制」，進入門市點餐外帶皆須掃描門市QR code進行登記，並確實佩戴口罩、量體溫、酒精消毒、保持社交距離。

星巴克

星巴克表示，疫情嚴峻、抗議優先，全台門市即起僅提供外帶和外送服務。(部分商場及百貨型門市依其規定，不在此限)

另外為配合防疫，顧客服務中心與部分門市將調整營業時間，詳情請參閱官網。

伯朗咖啡

伯朗咖啡館宣布將「預防性暫停營業」時間延長到5月31日，柏克金餐酒系列也同步，後續將視察疫情狀況調整。

伯朗咖啡館目前只剩四家門市正常營業且僅提供外帶，分別是：

站前店 營業時間：12:00-20:00 徐匯廣場 營業時間：11:30-20:00 華泰名品城 營業時間：12:00-21:00 宜蘭店 營業時間：12:00~20:30

另外，cama café、85度C、 鬍鬚張、欣葉集團 也宣布全台分店暫停內用，僅提供外帶服務。