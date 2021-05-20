中國斷幣圈生路比特幣腰斬　謝金河：投資路上不會一直開綠燈

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）中國周二（18日）宣布禁止銀行與支付平台收受加密貨幣，並示警相關投資（機）行為，重磅手段狠搗幣圈，比特幣當日暴跌，從今年4月最高峰的近6.5萬美元腰斬，周三交易價一度來到30001.51美元，之後稍回神來到3.8萬美元。

路透社報導，比特幣價格腰斬，以太幣、以及上周因特斯拉馬斯克（Elon Musk）喊抱而成新聞焦點的狗狗幣等其它加密貨幣都受到牽連下跌。上周特斯拉馬斯克宣布，考量比特幣挖礦太耗能（電），對地球實在太不友善，因此停用比特幣進行交易，改擁抱耗能遠低於比特幣的狗狗幣（Dogecoin），此一推文公開後，比特幣交易價大跌逾一成。

在一陣幣圈投資熱潮裏，今年4月比特幣交易價創下新高來到64,829美元，但「幣圈一天，人間十年」，比特幣在短短一個月內又腰斬，周三在中國加強監管加密貨幣、禁止金融機構展開相關交易後，交易價一度來到30001.51美元，同日稍回神來到3.8萬美元。

面對近幾周國內外股市及幣圈的大幅波動，《財訊》社長兼發行人的謝金河提醒，各國央行展現強力手段，對於超越中央銀行監管的虛擬貨幣宣戰，這次中國政府出手，威力最大，未來虛擬貨幣與各國貨幣監管的鬥爭，可能會一直持續下去，而台灣挖礦題材概念股也會受到衝擊。

謝金河說，投資的路上「不會一直都開綠燈」。他舉被外界吹捧女股神的Cathie Wood為例，今年她操作的基金慘跌市值掉了35%，而她今年大力押注的Coinbase從上市首日的429.54美元，跌到224.8美元，已是腰斬等級。

對於另一個今年爆熱的美國電動車股票特斯拉，謝金河則對其執行長馬斯克多項舉動表示不以為然，尤其是在加密貨幣投資行為上的反覆隨興，將「漸漸影響Tesla的投資價值」，這從公司今年股價從900.4殺至這一周的546.98美元可見一斑。回到國內疫情，謝金河坦言此回衝擊台灣的內需產業可能會比去年大且久，台股恐不易再創歷史高峰。