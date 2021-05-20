Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【外媒關注台灣新冠疫情】日本專家：疫苗普及率低、隔離時間卻縮短成最大敗筆

  133
By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/20 10:49
日本電視媒體報導分析台灣疫情狀況（日本旅日台人陳冠廷提供）

日本電視媒體報導分析台灣疫情狀況（日本旅日台人陳冠廷提供）

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）「全球防疫優等生」的台灣新冠病毒本土案例已連四日破兩百，各國主流新聞媒體熱烈關注報導，多歸咎於政府民間對於變種病毒防備不足，包括日本專家就分析，台灣疫苗施打率低，卻把未施打過疫苗的高風險族群隔離檢疫期縮短，是今日本土感染擴大的最大敗筆。

新加坡The Straits Times報導，在公布連續數日三位數的本土確診案例後，台灣19日拉高全國防疫規格，加強社交距離、關閉娛樂場所、圖書館、運動中心與社區活動中心杜絕疫情擴散。

德國之聲也報導，一年以來防疫堪稱成功的台灣，如今卻面臨最大本土群聚感染，短短一周本土案例上衝三位數，衛生當局籲民眾待在家或減少不必要的移動。報導引述美國奧勒崗大學全球衛生中心主任的說法，台灣民眾過習慣「正常生活」，防疫措施還停留在應付感染力較弱的第一波疫情作法，但這波變種病毒傳染力超強，衛生主管機關及民眾最新病毒株知識、準備與防備皆不足，才會如此難以收拾。

彭博則報導，台灣新冠疫情在本周前看似還受控，但也許是先前的防疫太成功讓政府民間都過於自滿，疏於防備傳染力更強的變種病毒，讓其進入國門：邊境檢疫隔離太寬鬆、檢測數不足、國內對於未檢出感染者防備心不足、趨近零的疫苗施打率，才會讓病毒兵臨城下難以收拾。

BBC則以「防疫天堂本土確診飆升」專題來報導台灣和新加坡的防疫失足案例，同樣也是以「過度自滿」來形容台灣的防疫政策。BBC引用台灣大學公衛流行病學研究所助理教授林先和的說法，指醫院新冠篩檢做得不夠積極，就算有發燒也放過不檢，醫師警覺性、防護皆不足。根據統計，今年二月中，篩檢率僅千分之0.57，遠低於同期新加坡的6.21及已大幅施打疫苗英國的8.68。

林先和接著說，在此篩檢率低的背景下，一些染上英國變種病毒的華航機師在短短隔離日後，未確實做好自主健康管理就群聚，病毒也傳到社區，人們亳無防備在室內密閉空間未戴口罩歡聚歌唱飲酒，同時還有一些公共群聚的活動，種下今日疫情大爆發的結果。

日本電視媒體TBS引用專家的觀察報導，台灣疫苗施打率低的狀況下，卻把未施打過疫苗的國際線機師隔離檢疫期縮短至僅3天，其中又有人自主管理期間沒有遵守防疫規範造成破口，是今日本土感染擴大的最大敗筆。
新冠
新冠病毒
新冠肺炎
隔離檢疫
疫苗

相關新聞

雙鐵捷運公車計程車 5/26起將採「簡訊實聯制」
雙鐵捷運公車計程車 5/26起將採「簡訊實聯制」
2021/05/19 20:33
全民憂疫情失控步入第四級警戒 陳時中信心喊話「相信不會到那地步」
全民憂疫情失控步入第四級警戒 陳時中信心喊話「相信不會到那地步」
2021/05/19 19:46
萬華茶室27名失聯外籍女全數取得聯繫 已通知前往快篩
萬華茶室27名失聯外籍女全數取得聯繫 已通知前往快篩
2021/05/19 18:44
【憂！台灣接種率僅1%】全球施打逾15億劑新冠疫苗 以色列近6成人口完成接種兩劑 外媒：台灣疫苗打太慢
【憂！台灣接種率僅1%】全球施打逾15億劑新冠疫苗 以色列近6成人口完成接種兩劑 外媒：台灣疫苗打太慢
2021/05/19 18:40
【台灣第3起院內感染】台北某血液透析中心5名洗腎患者確診
【台灣第3起院內感染】台北某血液透析中心5名洗腎患者確診
2021/05/19 17:39

更新時間 : 2021-05-20 14:35 GMT+08:00

最受歡迎

待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
【更新】台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群　請民眾勿受騙加入!!!
【更新】台灣指揮中心20日澄清：LINE上出現冒用疾管署或疾管家名義之社群　請民眾勿受騙加入!!!
【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
【自我檢測圖】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
台灣「全國通用簡訊實聯制」19日可望推出 公務機關將率先實施
台灣「全國通用簡訊實聯制」19日可望推出 公務機關將率先實施
【台灣武肺重災區】台北市快篩站陽性率•從11%降至4.7% 柯文哲：確診大多輕症•僅20%需住院
【台灣武肺重災區】台北市快篩站陽性率•從11%降至4.7% 柯文哲：確診大多輕症•僅20%需住院