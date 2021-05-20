【外媒關注台灣新冠疫情】日本專家：疫苗普及率低、隔離時間卻縮短成最大敗筆

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）「全球防疫優等生」的台灣新冠病毒本土案例已連四日破兩百，各國主流新聞媒體熱烈關注報導，多歸咎於政府民間對於變種病毒防備不足，包括日本專家就分析，台灣疫苗施打率低，卻把未施打過疫苗的高風險族群隔離檢疫期縮短，是今日本土感染擴大的最大敗筆。

新加坡The Straits Times報導，在公布連續數日三位數的本土確診案例後，台灣19日拉高全國防疫規格，加強社交距離、關閉娛樂場所、圖書館、運動中心與社區活動中心杜絕疫情擴散。

德國之聲也報導，一年以來防疫堪稱成功的台灣，如今卻面臨最大本土群聚感染，短短一周本土案例上衝三位數，衛生當局籲民眾待在家或減少不必要的移動。報導引述美國奧勒崗大學全球衛生中心主任的說法，台灣民眾過習慣「正常生活」，防疫措施還停留在應付感染力較弱的第一波疫情作法，但這波變種病毒傳染力超強，衛生主管機關及民眾最新病毒株知識、準備與防備皆不足，才會如此難以收拾。

彭博則報導，台灣新冠疫情在本周前看似還受控，但也許是先前的防疫太成功讓政府民間都過於自滿，疏於防備傳染力更強的變種病毒，讓其進入國門：邊境檢疫隔離太寬鬆、檢測數不足、國內對於未檢出感染者防備心不足、趨近零的疫苗施打率，才會讓病毒兵臨城下難以收拾。

BBC則以「防疫天堂本土確診飆升」專題來報導台灣和新加坡的防疫失足案例，同樣也是以「過度自滿」來形容台灣的防疫政策。BBC引用台灣大學公衛流行病學研究所助理教授林先和的說法，指醫院新冠篩檢做得不夠積極，就算有發燒也放過不檢，醫師警覺性、防護皆不足。根據統計，今年二月中，篩檢率僅千分之0.57，遠低於同期新加坡的6.21及已大幅施打疫苗英國的8.68。

林先和接著說，在此篩檢率低的背景下，一些染上英國變種病毒的華航機師在短短隔離日後，未確實做好自主健康管理就群聚，病毒也傳到社區，人們亳無防備在室內密閉空間未戴口罩歡聚歌唱飲酒，同時還有一些公共群聚的活動，種下今日疫情大爆發的結果。

日本電視媒體TBS引用專家的觀察報導，台灣疫苗施打率低的狀況下，卻把未施打過疫苗的國際線機師隔離檢疫期縮短至僅3天，其中又有人自主管理期間沒有遵守防疫規範造成破口，是今日本土感染擴大的最大敗筆。