購買1280定期票卻全國停課、居家上班 北捷：可依比例退費

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內新冠疫情延燒，全國疫情警戒升至3級，許多企業、民眾因應防疫政策居家上班，但雙北通勤族反應購買的1280定期票該怎麼辦？對此，北捷宣布，因應國內疫情，特別開放該期間未使用的天數，可按比例退費。

國內疫情嚴峻，台北市、新北市自15日起升至三級警戒，緊接著教育部也宣布全國各級學校停課，加上19日起全國疫情也同步至三級警戒下，不少民眾改為在家上班，許多通勤族希望購買的北捷1280定期票可以延期或保留。

北捷表示，若1280公共運輸定期票因疫情期間未使用，可按比例退費，需要退費的旅客，可至捷運詢問處辦理，如近期不克前往辦理的旅客，可於日後再行辦理，請大家放心。

站務人員會先確認卡片是否能正常使用、記錄卡片的作業流程後，以1280定期票使用的最後一天來計算退費金額並退回現金。

北捷提醒，民眾若要辦理退費，這段期間記得別再用購買1280定期票的電子票證搭乘大眾交通，因為退費標準是以使用的最後一天來計算。

至於1280定期票的退費計算方式，北捷指出，民眾購買1280後的30天內，若只搭了10天，其他天數都沒使用到，就會以「1280除以30」來計算，將剩下的20天費用退給民眾。

最後，北捷再次呼籲民眾，電子票證請速上各票證網站辦理記名，保護自己及他人安全，至於實聯制部分，將全力配合中央及市府防疫規定滾動式管理；同時因應彈性上班，請多利用非尖峰時段及旅客較少的頭尾車廂搭乘，以分散人潮，站務人員將持續加強宣導月臺及大廳旅客分散候車避免集中。