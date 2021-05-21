〈時評〉疫苗戰衝擊外交 加快台灣國產疫苗扭劣勢

高端COVID-19疫苗二期臨床試驗收案３月完成，高端疫苗總經理陳燦堅表示，特別感謝加入高端二期臨床試驗的4000多名台灣民眾，願意相信高... 高端COVID-19疫苗二期臨床試驗收案３月完成，高端疫苗總經理陳燦堅表示，特別感謝加入高端二期臨床試驗的4000多名台灣民眾，願意相信高端 、支持國產疫苗開發、並願意配合多次回診，為國產疫苗累積重要的安全性和免疫原性數據。 (來源 中央社)

新一輪的疫苗外交正式開打，中國正透過提供疫苗給其他國家的手段，來擴大國際社會的影響力；這一波疫苗爭奪戰中，中國很可能再度挖台灣的牆腳、拔走我邦交國，台灣不可不慎；目前為反制中國的疫苗外交，美國也願意釋出疫苗的態度，台灣必須爭取這段時間，加速疫苗研發腳步，才能作為友邦後盾。

截至5月中旬為止，中國國內施打4.07億劑疫苗，大約占30％人口已接種，但也對外輸出2.52億劑的疫苗到海外，比率大約是總生產量的四成；歐盟方面，已打疫苗比率約有32%，只出口 1.1億劑疫苗；俄羅斯接種率約9.8%，也輸出2700萬劑到海外。

相形之下，美國疫苗輸出相當少，主要是優先供國內民眾施打，目前大約一半人口都至少施打過一劑疫苗。

現在國際上的疫苗短缺，在市場上非常搶手，美國、英國和加拿大等國家都超量訂購，形成一種疫苗民族主義；一些無力生產的第三世界國家、或是發展較慢的國家，只能求救於中國跟俄羅斯。由於俄羅斯產量有限，使得中國的影響力愈來愈大。

這個情勢直接衝擊到台灣，我國友邦國家疫情嚴峻，急需疫苗的幫助，這也讓中國找到一個突破點。例如，巴拉圭外長阿塞維多曾公開表示，確實有接到中方以台灣斷交為條件，讓巴國取得中國疫苗。當時巴拉圭聲稱，這是主權問題，非常不妥當、也不人道。可是沒多久以後，北京施壓後，印度介入協助，並向巴拉圭提供10億劑該國研發的Covaxin疫苗。

宏都拉斯總統府部部長馬得羅這兩天也說，希望避免破壞與台灣的長期邦誼，不過取得疫苗比什麼都緊要，眼看著中國幫助友邦，宏都拉斯人民開始反思，「為何我們的盟友不幫忙？」

這確實帶給台灣非常大的壓力，但面臨中國這一場疫苗外交戰的還有美國，因為美國擔心失去在國際舞台上的影響力，原本承諾要對海外捐贈6000萬劑，現在再追求2000萬劑，等於從6月開始，總計8000萬劑的疫苗會陸續輸往海外。

台灣目前進口的疫苗數量有限，加上這一陣子疫情不斷升高，同樣希望能爭取得到美國這批疫苗，但美國同樣是將這些疫苗當成外交籌碼，勢必會分散到不同國家上。因此，台灣在爭取這8000萬劑的部分疫苗之際，更重要是加速國內疫苗的研發進度。

目前，兩家國產疫苗聯亞和高端，都已進入臨床試驗第二期的收尾階段，一旦可以到第三期、獲得緊急授權，大約在在七月能供應第一波國產疫苗。我外交部也曾承諾，若國產疫苗研發成功，在滿足國人疫苗需求的前提下，可以對外輸出時，很樂意把優質的國產疫苗提供給邦交國。

疫苗外交雖不違法，但卻有違道德，面對中國持續擴大疫苗外交的戰場，台灣寄望美國之餘，最重要的仍是自立自強，才能再度成為友邦倚賴的國家。