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捷報！台灣故宮智慧博物館受國際矚目　抱回美國休士頓獨立影展白金首獎

第54屆美國休士頓獨立製片與國際影片影展公布得獎名單，故宮一舉抱回26座獎項，以智慧博物館之姿突圍來勢洶洶的疫情。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/20 09:16
故宮奪下北美三大獨立影展之一美國休士頓獨立製片與國際影片影展26座獎項（圖/故宮）

故宮奪下北美三大獨立影展之一美國休士頓獨立製片與國際影片影展26座獎項（圖/故宮）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)第54屆美國休士頓獨立製片與國際影片影展公布得獎名單，故宮一舉抱回26座獎項，以智慧博物館之姿突圍來勢洶洶的疫情。

受到疫情影響，國際上許多藝文活動紛紛喊停，故宮以文物為主角的多部電視及網路製作，奪下北美三大獨立影展之一美國休士頓獨立製片與國際影片影展(WorldFest Houston International Film and Video Festival)26座獎項。

此次，26項傲人成績包含，1座白金獎、9座金獎、10座銀獎、6座銅獎，其中，以深度旅遊探索南北故宮的「故宮好客」，榮獲本屆電視廣告/公共服務宣傳－觀光類的白金首獎。

美國休士頓獨立製片與國際影片影展(WorldFest Houston International Film and Video Festival)為北美三大獨立影展之一，迄今已邁入第54屆。國立故宮博物院今年再傳捷報，一舉奪下26座獎項，囊括1座白金獎、9座金獎、10座銀獎、6座銅獎，其中以深度旅遊探索南北故宮的「故宮好客」，榮獲本屆電視廣告/公共服務宣傳－觀光類的白金首獎。

故宮表示，本屆獲獎作品包含多項創舉，如首次以8K技術呈現國寶風采之「國寶新視界」，獲得藝術/文化類金獎榮譽；而擁有超人氣卡司的奇幻迷你劇集「故事宮寓」亦獲頒電視及網路製作—文化類金獎；故宮首部東南亞語導覽影片「南得一見」，以多元文化詮釋故宮文物，獲得成人教育類金獎；此外，故宮首度嘗試以科幻敘事風格講述青銅器故事之「匠心神技」影片與網站，分別獲得文化類和網站類金獎。

故宮與國內校園聯手，亦打造多部得獎作品：由故宮、數位科技產業、國內多所大學師生跨界合作的「坤輿藝境—一場十七世紀的冒險」以及「四季百駿—東西方交流的協奏曲」虛擬實境作品，分別獲得兒童互動類以及專業成人互動類金獎榮譽；而由故宮團隊與國立交通大學合作拍攝之「走近故宮國寶」磨課師系列影片，則獲頒電視及網路製作—教育類金獎；另外由故宮與誠正中學合作，並由學生創作詞曲的音樂錄影帶「苦厄人生」亦奪下最佳新人項目的銅獎殊榮。

而甫於2020年揭幕的故宮兒童學藝中心2.0則摘下互動—兒童類的金獎，該空間透過高度數位互動與沉浸式體驗，打造適合親子遊玩的文物奇想世界。

此外，故宮今年亦以「2020線上策展人計畫」參加第25屆美國博物館與網路年會（Museums and the Web）GLAMi獎，獲得「工具和專業實務應用類」（Tools and Professional Practices）佳作，備受國際博物館界矚目與肯定。
故宮
白金首獎
美國休士頓獨立影展

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