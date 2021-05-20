捷報！台灣故宮智慧博物館受國際矚目　抱回美國休士頓獨立影展白金首獎

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)第54屆美國休士頓獨立製片與國際影片影展公布得獎名單，故宮一舉抱回26座獎項，以智慧博物館之姿突圍來勢洶洶的疫情。

受到疫情影響，國際上許多藝文活動紛紛喊停，故宮以文物為主角的多部電視及網路製作，奪下北美三大獨立影展之一美國休士頓獨立製片與國際影片影展(WorldFest Houston International Film and Video Festival)26座獎項。

此次，26項傲人成績包含，1座白金獎、9座金獎、10座銀獎、6座銅獎，其中，以深度旅遊探索南北故宮的「故宮好客」，榮獲本屆電視廣告/公共服務宣傳－觀光類的白金首獎。

美國休士頓獨立製片與國際影片影展(WorldFest Houston International Film and Video Festival)為北美三大獨立影展之一，迄今已邁入第54屆。國立故宮博物院今年再傳捷報，一舉奪下26座獎項，囊括1座白金獎、9座金獎、10座銀獎、6座銅獎，其中以深度旅遊探索南北故宮的「故宮好客」，榮獲本屆電視廣告/公共服務宣傳－觀光類的白金首獎。

故宮表示，本屆獲獎作品包含多項創舉，如首次以8K技術呈現國寶風采之「國寶新視界」，獲得藝術/文化類金獎榮譽；而擁有超人氣卡司的奇幻迷你劇集「故事宮寓」亦獲頒電視及網路製作—文化類金獎；故宮首部東南亞語導覽影片「南得一見」，以多元文化詮釋故宮文物，獲得成人教育類金獎；此外，故宮首度嘗試以科幻敘事風格講述青銅器故事之「匠心神技」影片與網站，分別獲得文化類和網站類金獎。

故宮與國內校園聯手，亦打造多部得獎作品：由故宮、數位科技產業、國內多所大學師生跨界合作的「坤輿藝境—一場十七世紀的冒險」以及「四季百駿—東西方交流的協奏曲」虛擬實境作品，分別獲得兒童互動類以及專業成人互動類金獎榮譽；而由故宮團隊與國立交通大學合作拍攝之「走近故宮國寶」磨課師系列影片，則獲頒電視及網路製作—教育類金獎；另外由故宮與誠正中學合作，並由學生創作詞曲的音樂錄影帶「苦厄人生」亦奪下最佳新人項目的銅獎殊榮。

而甫於2020年揭幕的故宮兒童學藝中心2.0則摘下互動—兒童類的金獎，該空間透過高度數位互動與沉浸式體驗，打造適合親子遊玩的文物奇想世界。

此外，故宮今年亦以「2020線上策展人計畫」參加第25屆美國博物館與網路年會（Museums and the Web）GLAMi獎，獲得「工具和專業實務應用類」（Tools and Professional Practices）佳作，備受國際博物館界矚目與肯定。