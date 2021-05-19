〈時評〉賀錦麗預言世界將因水資源而戰 台灣應「超前部署」

苗栗縣永和山水庫蓄水率跌破4%，水庫為延長抽水管線 暫停取水，導致水量不足，自來水公司14日緊急通知實 施「供5停2」的竹南用戶延後半... 苗栗縣永和山水庫蓄水率跌破4%，水庫為延長抽水管線 暫停取水，導致水量不足，自來水公司14日緊急通知實 施「供5停2」的竹南用戶延後半天復水，頭份用戶也減 壓供水。圖為今年4月下旬因逼近呆水位，啟動抽水設 備取水。 中央社記者管瑞平攝 110年5月14日 (來源 中央社)

美國副總統賀錦麗表示，石油危機之後，地球下一個危機是水，各國可能為了水而動武，全球近三分之一人口生活在「高度缺水」的國家，台灣今年為缺水痛苦不堪，如何積極發展水資源科技，已成當務之急。

賀錦麗説，過去很多年，美國好幾代人為爭石油而戰，但不久的將來，會為水發動戰爭。水在21世紀被稱為「藍金」，比石油更珍貴，地表七成是水，但是淡水只有2.5%，地球暖化加劇，全球已有三分之一的人口生活在「高度缺水」的地區，從1960年至2014年，世界用水量更爆增250％。水危機造成糧食安全，生存危機，導致人口遷徙、金融動盪，甚至戰爭。

西方先進國家很聰明，將耗費水、電、人力，且污染環境的工業生產，都轉移到未開發，或開發中國家，至於產值高的技術研發、生產原料及設備，以及高科技產品銷售，都牢牢掌握手中，享受高利潤，以及優渥的生活品質。

台灣、南韓、中國，乃至於現在的越南、印度、泰國等國家，何嘗不是長期付出沈重的環境及人力代價，換取低毛利率及營益率的利潤，高毛利的技術研發及產品銷售，正被先進國家牢牢掌握。晶片、面板的生產，何嘗不是如此？只是因為中美科技、貿易大戰，以及科技產品成長快速，無意中引爆中間產品缺乏，引人注目而已。

非洲國家乾旱缺水，人民生活困苦，戰亂頻仍，亞洲現在亦深陷戰爭危機，美、中兩國暗中在亞洲較勁，其中湄公河流域的緬甸、泰國、寮國、柬埔寨、越南五國，正悄悄展開。

美國水資源監測機構「地球之眼」，最近發表一篇報告，指控中國掌控湄公河上游水資源，造成下游國家乾旱加劇，北京雖然否認，但是美國順勢推出湄公河－美國夥伴關係計劃，提供1.53億美元，給湄公河流域國家，顯示美國已藉水資源之爭，將手伸入湄公河流域。

更大的危機是南亞7國，印度13億人口有6億人缺水，每年至少20萬人死於缺水。巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾都曾因為水資源問題和印度發生衝突，中、印亦為了雅魯藏布江與印度閙的不可開交，雙方極可能因此再度發生武裝衝突。

賀錦麗掀開21世紀水資源危機論戰，顯示美國已預見未來世界戰爭的引爆點，將是淡水不足問題。台灣，每年雨量平均達2429公釐比菲律賓的2348公釐還多，遑論中國的645公釐、美國715公釐、加拿大537公釐、俄羅斯406公釐，沙烏地阿拉伯59公釐。

上帝賦予台灣那麼優厚的水資源環境，台灣今年深受缺水之苦，還在高喊水不夠用，但是每年光是自來水管漏水，即流失高達2.5個石門水庫的儲水量，達4.57億公噸水，足夠全台人民使用2.5個月，浪費之嚴重，可見一斑。台灣大旱，水資源不足，現在正是徹底檢討水資源科技發展最佳時機，

最近蔡英文總統盛讚日據時代八田與一規劃興建嘉南大圳，是「超前部署」。問題是前人有此眼光，興建百年水利工程，如今台灣各項科技遠勝百年之前，政府又要如何「超前部署」，有效利用上帝賦予我們如此豐沛的雨量，防止台灣淪落到與沙漠國家，同樣缺水窘境，正是政府必須面對的嚴肅課題。

英國前首相邱吉爾說：「不要浪費每一次危機」，這次百年大旱，台灣應該學習到水資源科技的重要。