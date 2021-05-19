【台灣第3起院內感染】台北某血液透析中心5名洗腎患者確診

指揮中心5月19日公布，新增1起台北某血液透析中心院內感染，從15日至今國內已累積3起院內感染事件。 (取自指揮中心直播記者會) 指揮中心5月19日公布，新增1起台北某血液透析中心院內感染，從15日至今國內已累積3起院內感染事件。 (取自指揮中心直播記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內連續5天武漢肺炎本土個案破百例，指揮中心今（19）日公布，新增1起台北某血液透析中心院內感染，從15日至今國內已累積3起院內感染事件。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在記者會中表示，除新北市亞東醫院及高雄市仁惠醫院2起院內感染事件，今天新增1起台北的某血液透析中心有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）院內感染事件。

羅一鈞說明，個案為一名洗腎病患，12日出現虛弱症狀，13日開始發燒，就醫採檢確認陽性。由於該血液透析中心本身有購買快篩試劑，接收到該名患者確診後，立刻讓診所員工及其他洗腎病人接受快篩。

羅一鈞表示，據快篩結果，驗出4人呈陽性反應，指揮中心接換通報後，已和衛生局赴該間洗腎中心，執行相關密切接觸者匡列及啟動感染管控機制，目前有11名工作人員及67名病患列為居家隔離，也將全數採檢。

羅一鈞說，這段期間會持續針對該醫療單位員工及居家隔離的病患進行健康監測，較特別的是，這些居家隔離洗腎患者還是需要持續透析，會先進一步尋找是否有醫療機構可提供協助透析，若沒有的情況下，將安排每2天1次的密集PCR檢測，由居家隔離的醫護人員回到已消毒的原透析診所進行作業，保證病患可持續透析。