德自民黨競選政綱刪「一中」政策 台灣外交部：歡迎

外交部發言人歐江安（圖/中央社檔案照片） 外交部發言人歐江安（圖/中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）德國自由民主黨16日通過該當本（2021）年度國會選舉競選政見草案修正案，於政策綱領刪除「一中政策」相關文字，展現清晰友台立場，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部歐江安表示，德國自由民主黨（FDP）於5月16日在全國黨代表大會上，通過FDP黨本年國會選舉競選政見草案中修正案，內容友台且具開創意義。外交部對德國自由民主黨通過友台的政策綱領表示肯定與歡迎。

她指出，FDP黨政見草案中重視台灣議題，特別針對台灣議題另立段落；政策綱領刪除「一中政策」的相關文字，並肯定台灣民主自由丶支持台灣人民選擇自己的政治未來丶支持台灣參與國際組織丶建議德國與歐盟擴大與台灣交往丶譴責中國對台軍事威脅等文字，草案獲得與會黨代表表決通過。

駐德代表謝志偉17日向中央社表示，肯定自民黨的友台行動並感到欣慰。他也提出，一中政策被國際組織用來作為排除台灣的藉口，早已不合時宜。

德國自民黨為德國重要政黨，多次參加聯合政府執政，同屬「國際自由聯盟」（Liberal International）成員，近年曾多次在國會提案支持台灣參與國際組織，旗下智庫瑙曼基金會（Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit，FNF）並規劃今年來台成立據點。德國即將於4個月後舉行國會大選，根據當地民調，自民黨獲得12％的支持，或將在選後執政。