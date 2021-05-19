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【武肺快篩報你知】北市徵召台灣退休、離職醫護支援防疫　柯文哲: 陽性率若降到3%•就表示疫情已有效控制!

市長柯文哲表示，北市快篩站陽性率平均5.1%，顯示減少外出活動有用。此外，他也宣布徵召退休、離職等醫護人員支援檢疫所及防疫旅館。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/05/19 17:58
願意投入防疫行列的退休醫護,可用手機掃描上圖中的QR Code報名 (北市5.19記者會直播截圖) 

願意投入防疫行列的退休醫護,可用手機掃描上圖中的QR Code報名 (北市5.19記者會直播截圖) 

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(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台灣本土疫情最近五天已累計破千例，中央指揮中心5/19宣布全國提升至三級警戒；北市府在19日下午15點30分由台北市長柯文哲主持防疫記者會，宣布相關防疫措施。包括徵召熱血的退休醫護, 加入防疫行列, 以便提高醫療能量!

【武肺快篩報你知】北市徵召台灣退休、離職醫護支援防疫　柯文哲: 陽性率若降到3%•就表示疫情已有效控制!

【武肺快篩報你知】北市徵召台灣退休、離職醫護支援防疫　柯文哲: 陽性率若降到3%•就表示疫情已有效控制!【武肺快篩報你知】北市徵召台灣退休、離職醫護支援防疫　柯文哲: 陽性率若降到3%•就表示疫情已有效控制!【武肺快篩報你知】北市徵召台灣退休、離職醫護支援防疫　柯文哲: 陽性率若降到3%•就表示疫情已有效控制!(北市5/19記者會截圖)

台北市長柯文哲表示，昨天(5/18) 快篩站陽性率平均5.1%，顯示降低活動已經發生作用，市府並宣布徵召退職護理人員支援檢疫所、防疫旅館；區域級以上醫院「急性一般病床數」1/10規劃為專責病房。

台灣指揮中心今天公布，國內新增267例本土武漢肺炎個案，其中台北市有70例。北市下午召開疫情記者會說明。

市長柯文哲表示，北市快篩站陽性率平均5.1%，顯示減少外出活動有用。他只出, 如果能降到3%左右, 就表示疫情真的有效控制住! 此外，他也宣布徵召退休、離職等醫護人員支援檢疫所及防疫旅館。

他表示, 請有意願的人先報名, 因為加入後至少要經過一星期相關訓練才能正式上線。

此外北市府要區域級以上醫院，以該院「急性一般病床數」1/10為目標，規劃為專責病房，一週內向衛生局提出樓層、病房數、床號等具體內容。

柯文哲指出，防疫專責醫院的醫療費用一定會跟以前不一樣，這也是有些醫院的疑慮所在，呼籲健保署盡速商量。

此外，醫院若要改變營運狀況，必須報衛生局，柯文哲指出，以前院內發生感染就要實施清零計畫，但現在情況大概不行，「我們要控制，不能這時候醫院想停就停」。

柯文哲也說，若因疫情導致生活困難，可向12行政區中的社會福利中心求助。

副市長黃珊珊則表示，對於快篩陽性或確診無症狀、輕症者，入住檢疫所後10天再度PCR檢測，陰性或CT值大於等於30解隔離；CT值小於30但不須氧氣及積極治療，便持續在檢疫所住7天，沒情況就解隔離，若想7天內離開就必須再做PCR，一樣 陰性或CT值大於等於30解隔離。

黃珊珊並呼籲，5月13日後在醫院做過PCR檢測，但3日內還未收到衛生局電話聯繫，請主動撥打防疫專線(02) 2375-3782 或是 1922 向市政府通報(如上圖) 。

記者會中有媒體關心萬華區茶藝館黑數的問題, 黃珊珊也提供萬華分局最新消息指出, 27名失聯的小姐都已找到, 正在進行快篩採檢中

【武肺快篩報你知】北市徵召台灣退休、離職醫護支援防疫　柯文哲: 陽性率若降到3%•就表示疫情已有效控制!
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