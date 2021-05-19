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慶賀臺北富邦勇士封王 富邦金控子公司齊推奪冠優惠活動

By 台灣英文新聞
2021/05/19 17:12
臺北富邦勇士奪冠。(照片來源：富邦金控提供)

臺北富邦勇士奪冠。(照片來源：富邦金控提供)

富邦60週年喜迎第一金，臺北富邦勇士籃球隊勇奪P. LEAGUE+首屆總冠軍，也是富邦勇士隊隊史第二冠！睽違20年臺灣職業籃球首冠誕生，富邦金控旗下各公司也將陸續推出奪冠優惠活動，與全民同享奪冠榮耀，在疫情嚴峻時刻，富邦也盼運動正能量能為社會緊張氛圍注入鼓舞的力量！

2014年「富邦勇士隊」正式納入富邦金控旗下，富邦集團以強烈的企圖心和職業規格打造球隊形象，並在SBL第16季 (2018-2019) 奪下隊史首冠！2019年底，臺灣新職業籃球聯盟P. LEAGUE+成立，P. LEAGUE+元年例行賽勇士隊打出19勝5敗，季末以8連勝佳績登頂拿下例行賽第一名，而個人也不惶多讓囊括多個獎項，包含「年度GM」蔡承儒、「年度教練」許晉哲、「年度人氣王」林志傑、「年度MVP」張宗憲及「年度洋將」塞瑟夫。最終更不負球迷期待，以All For One，One For All的精神成功獲得冠軍金盃！

富邦作為台灣體育最強後盾，於疫情致社會氛圍低迷時，持續支持臺北富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊、臺北馬拉松、彰化田中馬拉松、高雄富邦馬拉松、新北市萬金石馬拉松等球隊及賽事舉辦，因為富邦相信運動除了能提升個人健康，還能產生鼓舞社會正向的能量，而精彩的賽事更成就無限可能！

冠軍之路，富邦金控「勇｣遠支持，即日起也將展開一系列封王慶祝及優惠活動，為台灣加油打氣。富邦FUBON臉書粉絲團率先發布奪冠慶祝影片，5/20(四)-6/2(三)限時14天，綁定富邦FUBON LINE官方帳號並完成好友指定任務，就有機會抽中勇士隊冠軍紀念商品及LINE POINT。富邦人壽健康邦LINE帳號加碼「撒幣慶封王」，只要加入成為LINE富邦人壽健康邦好友，參加封王慶祝活動，就有機會抽中LINE POINT；台北富邦銀行3好禮與您同歡！數位存款帳戶轉帳或消費、信用卡刷卡滿額抽勇士冠軍紀念商品，同慶奈米投兩週年感謝祭，7/31前申購享信管費兩個月兩折優惠；富邦產險網路投保汽車、機車強制險加碼抽勇士冠軍周邊商品；富邦證券亦將推出勇士封王抽獎活動敬請期待！更多活動資訊請見以下連結。

富邦金控慶勇士奪冠影片：https://www.facebook.com/FUBON/posts/2926380714314316

富邦人壽活動網址：https://lihi.tv/WQAIw

台北富邦銀行活動網址：https://www.fubon.com/banking/event/hot/20210517A/index.html

富邦產險活動網址：https://www.fubon.com/insurance/b2c/campaign/fubonbraves/index.html


慶賀臺北富邦勇士封王 富邦金控子公司齊推奪冠優惠活動

臺北富邦勇士勇奪台灣職籃P. LEAGUE-元年總冠軍主視覺。(照片來源：富邦金控提供)

更新時間 : 2021-05-19 18:59 GMT+08:00

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