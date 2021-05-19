平溪青農主打甜在心蜂蜜送到府 宅家抗疫新選擇

近期疫情逐漸嚴峻，抗疫在家期間覺得無聊嗎?5月2 0 日世界蜜蜂日即將到來，不妨來點本市平溪區青農陳韋齊所生產的「 丰玉-蜂蜜專賣」品牌蜂蜜，甜在心的蜂蜜可以舒緩在家的無聊感。 「丰玉-蜂蜜專賣」堅持從養蜂、採蜜、運輸、 生產加工到檢驗包裝全產業鏈的嚴格控管， 就是要讓消費者吃的安心喝的開心！

84年次的平溪青農陳韋齊原就讀能源相關科系， 因緣際會下與父親一同接觸到養蜂產業，產生濃厚的興趣，於是在1 07年時返回家鄉平溪與父親一同養蜂，並與父親及表哥建立「丰玉 -蜂蜜專賣」品牌，專門生產純淨無添加的天然蜂蜜，更在去( 109)年開設「丰玉蜂蜜‧飲品專門」飲料店， 店內全品項都用自家蜂蜜取代糖， 比起一般市售飲品多了一股淡雅的香味， 少了一份人工糖帶來的負擔， 其中季節限定的鴨腳木蜂蜜咖啡更是店裡一大特色， 店內還有北部山區特有的紅淡比蜜，因數量較為稀少且風味獨特， 成為老饕愛蜜人心中的極品首選。炎炎夏日， 又因疫情宅在家的期間，買罐新北青農生產的蜂蜜， 調配一杯冰冰涼涼的蜂蜜水，不僅支持在地小農， 也讓在家防疫的期間增添樂趣及甜蜜幸福感。

陳韋齊表示，剛開始以為養蜂很容易， 但第一次收成的蜂蜜遠不如預期， 這時才了解到養蜂沒有想像中的輕鬆， 於是開始進修專業養蜂的知識， 四處拜訪老經驗的養蜂師傅以及與專家學者請教生產加工到檢驗包裝 的相關知識。陳韋齊表示， 因低溫濃縮的蜂蜜較能保有蜂蜜特有的香氣及營養價值， 因此他堅持以40℃低溫濃縮保證出產的每一滴蜂蜜營養成份及風味 不受破壞，透過生產最真的蜂蜜， 希望與消費者共享第一次吃到蜂蜜時那份最初的感動。 現配合防疫政策，提供新北及臺北地區消費滿4瓶以上外送到府服務 ，讓消費者在家動動手指就能品嘗到用心的優質蜂蜜。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路 再開農路」的精神，持續輔導新北青農創造多元通路， 現在除了農會超市、市集等實體通路外， 多數農友也積極開發線上通路，近期疫情升溫， 民眾可多多利用電商通路訂購新北優質農產品，落實防疫之餘， 也能以實際行動支持在地小農及優質農產！

※購買資訊

丰玉-蜂蜜專賣:

丰玉蜂蜜‧飲品專門