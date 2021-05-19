2021總統教育獎 新北學子突破逆境開拓人生夢想

新北市每年度推薦力爭上游、 出類拔萃學生參加總統教育獎選拔，今(19) 日教育部公布2021年總統教育獎得主，本市所屬學校有4名學生 獲此殊榮，分別為五峰國中林耕鴻、頭前國中胡玲瑜、 莒光國小塗煜鈞、五華國小鄧妍玲。

五峰國中8年級的林耕鴻為新住民子女，從小就是位品學兼優、 樂於助人的學生。在國中新生健康檢查時發現罹患白血病， 在與病魔對抗期間仍積極向學， 治療近一年的時間僅能透過數位學習、床邊教學及在家教育學習。 他樂觀的態度也感動身邊的人，同學都稱他是班上的小太陽， 除獲得校內模範生肯定，也曾獲得第11屆全國靈鳩山普仁獎、 新北市109年度NEW LIFE天使獎以及109學年度優秀身心障礙學生， 他優異的學業表現也多次成為技嘉教育基金會助學金得主。 耕鴻保有一顆對世界好奇的心，他表示「 疾病讓我更能關注同樣境遇的患者，我對自然領域非常有興趣， 期待自己未來能成為研究癌症的科學家，讓人們免於疾病之苦。」

胡玲瑜就讀於頭前國中，家中排行第二，父親為計程車司機， 母親來自越南。她是重度肌肉萎縮的孩子，從小就無法生活自理， 需要母親24小時在旁協助，但始終勇敢面對人生的挑戰， 不棄不餒，令人欽佩。 玲瑜多才多藝在各種靜態比賽中皆有優秀成績，課業表現也很好， 寫字速度雖比別人慢，但仍用心書寫每個字。此外， 她積極參與活動，任何學習機會都不放過，從不缺席校外教學活動， 不因行動影響她的學習。玲瑜表示「期待自己能完成學業， 接觸更多的事物並找到興趣及專長，畢業後可以開間小店或寫小說、 電腦類的工作，靠自己的能力養活自己，最重要的是能孝敬父母， 回報親恩，也相信只要肯努力就沒有做不到的事， 時間會帶著自己不斷成長進步，再做善事回饋社會。」

而就讀莒光國小的塗煜鈞，因粒腺體病變導致全面動作發展遲緩， 做很多事都比其他人還更費時費力，即便體力不比其他同學好， 仍認真參與課堂討論，還主動參與各項活動擔任圖書館志工， 每位老師都稱讚不已！另外，他也積極參與社會公益活動， 曾與代言人侯佩岑一同拍攝公益廣告， 參加挑戰者身障兒童公益棒球賽， 並接受罕見疾病基金會邀請拍攝紀錄片「罕見的幸福劇本-罕見小勇 士」。煜鈞的努力，獲頒SOGO基金會第八屆少年楷模獎、201 6年及2019年罕見疾病獎助學金成績優良獎，以及新北市108 學年度優秀身心障礙學生。煜鈞表示「希望自己病情可以穩定， 減少醫生及親朋好友的擔憂， 也希望有合適的輔具能幫助學習與生活更順利， 實現當機場塔台人員、捷運行控中心人員的願望」。 他想用正能量感染並鼓舞其他人，也能繼續用自己力量擔任志工， 幫助更多需要協助的人。

五華國小的鄧妍玲，罹患噬血症候群與川崎氏症，同時也是糖尿病T 1患者，終身需注射胰島素維持生命， 她的父親也罹腦瘤積極抗病中。她曾撰「抗糖小勇士」 繪本於新北市圖書館發表，並創作繪本與拍攝衛教影片， 提供罕見疾病基金會病友正向希望。 教育廣播電台曾專訪她的生命歷程，她不僅長期參與服務社團， 提供同學與民眾優質解說服務，也擔任新北市府科學嘉年華、 小農夫市集等活動服務小講師。不僅如此， 也曾拍攝多部環境教育微電影，並成立學校YOUTOBE環境教育 微電影頻道，提供大眾優質環境教育媒體資源， 協助教育廣播電台製作20集以上各類兒童節目服務。妍玲表示「 未來想成為醫師，為疾病中艱苦奮鬥的病友點一盞希望的燈火； 也想成為演員，讓在疾病中絕望的人們，因為我的演出而有微笑； 更想服務人群，讓在重病中的父親不要牽掛，以我為欣慰。」

教育局長張明文表示，衝過逆境需要更多動力與勇氣，4位獲獎的同 學以無比堅毅的信念跨越身體及心理的阻礙，他們都是超越自我、 不畏逆境的鬥士。同時希望除了「總統教育獎」 給予受獎學生肯定與鼓勵外， 能有更多社會公益團體及熱心人士投入關懷弱勢學生的行列， 發揮人性積極面善行，期待這個社會有更多溫暖。

照片來源：新北市教育局提供