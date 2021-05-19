2021總統教育獎 新北學子突破逆境開拓人生夢想

照片來源：新北市教育局提供
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新北市每年度推薦力爭上游、出類拔萃學生參加總統教育獎選拔，今(19) 日教育部公布2021年總統教育獎得主，本市所屬學校有4名學生獲此殊榮，分別為五峰國中林耕鴻、頭前國中胡玲瑜、莒光國小塗煜鈞、五華國小鄧妍玲。
五峰國中8年級的林耕鴻為新住民子女，從小就是位品學兼優、樂於助人的學生。在國中新生健康檢查時發現罹患白血病，在與病魔對抗期間仍積極向學，治療近一年的時間僅能透過數位學習、床邊教學及在家教育學習。他樂觀的態度也感動身邊的人，同學都稱他是班上的小太陽，除獲得校內模範生肯定，也曾獲得第11屆全國靈鳩山普仁獎、新北市109年度NEW LIFE天使獎以及109學年度優秀身心障礙學生，他優異的學業表現也多次成為技嘉教育基金會助學金得主。耕鴻保有一顆對世界好奇的心，他表示「疾病讓我更能關注同樣境遇的患者，我對自然領域非常有興趣，期待自己未來能成為研究癌症的科學家，讓人們免於疾病之苦。」
胡玲瑜就讀於頭前國中，家中排行第二，父親為計程車司機，母親來自越南。她是重度肌肉萎縮的孩子，從小就無法生活自理，需要母親24小時在旁協助，但始終勇敢面對人生的挑戰，不棄不餒，令人欽佩。玲瑜多才多藝在各種靜態比賽中皆有優秀成績，課業表現也很好，寫字速度雖比別人慢，但仍用心書寫每個字。此外，她積極參與活動，任何學習機會都不放過，從不缺席校外教學活動，不因行動影響她的學習。玲瑜表示「期待自己能完成學業，接觸更多的事物並找到興趣及專長，畢業後可以開間小店或寫小說、電腦類的工作，靠自己的能力養活自己，最重要的是能孝敬父母，回報親恩，也相信只要肯努力就沒有做不到的事，時間會帶著自己不斷成長進步，再做善事回饋社會。」
而就讀莒光國小的塗煜鈞，因粒腺體病變導致全面動作發展遲緩，做很多事都比其他人還更費時費力，即便體力不比其他同學好，仍認真參與課堂討論，還主動參與各項活動擔任圖書館志工，每位老師都稱讚不已！另外，他也積極參與社會公益活動，曾與代言人侯佩岑一同拍攝公益廣告，參加挑戰者身障兒童公益棒球賽，並接受罕見疾病基金會邀請拍攝紀錄片「罕見的幸福劇本-罕見小勇士」。煜鈞的努力，獲頒SOGO基金會第八屆少年楷模獎、2016年及2019年罕見疾病獎助學金成績優良獎，以及新北市108學年度優秀身心障礙學生。煜鈞表示「希望自己病情可以穩定，減少醫生及親朋好友的擔憂，也希望有合適的輔具能幫助學習與生活更順利，實現當機場塔台人員、捷運行控中心人員的願望」。他想用正能量感染並鼓舞其他人，也能繼續用自己力量擔任志工，幫助更多需要協助的人。
五華國小的鄧妍玲，罹患噬血症候群與川崎氏症，同時也是糖尿病T1患者，終身需注射胰島素維持生命，她的父親也罹腦瘤積極抗病中。她曾撰「抗糖小勇士」繪本於新北市圖書館發表，並創作繪本與拍攝衛教影片，提供罕見疾病基金會病友正向希望。教育廣播電台曾專訪她的生命歷程，她不僅長期參與服務社團，提供同學與民眾優質解說服務，也擔任新北市府科學嘉年華、小農夫市集等活動服務小講師。不僅如此，也曾拍攝多部環境教育微電影，並成立學校YOUTOBE環境教育微電影頻道，提供大眾優質環境教育媒體資源，協助教育廣播電台製作20集以上各類兒童節目服務。妍玲表示「未來想成為醫師，為疾病中艱苦奮鬥的病友點一盞希望的燈火；也想成為演員，讓在疾病中絕望的人們，因為我的演出而有微笑；更想服務人群，讓在重病中的父親不要牽掛，以我為欣慰。」
教育局長張明文表示，衝過逆境需要更多動力與勇氣，4位獲獎的同學以無比堅毅的信念跨越身體及心理的阻礙，他們都是超越自我、不畏逆境的鬥士。同時希望除了「總統教育獎」給予受獎學生肯定與鼓勵外，能有更多社會公益團體及熱心人士投入關懷弱勢學生的行列，發揮人性積極面善行，期待這個社會有更多溫暖。
照片來源：新北市教育局提供