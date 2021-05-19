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金管會：銀行、證券期貨與保險業四級封城也不停業

金融三業不受四級警戒影響，繼續服務民眾。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/19 15:27
台北股市19日開低震盪收黑，收盤跌83.13點，為 16341.38點，跌幅0.51%，成交金額新台幣3468.20億元 。 中央社...

震盪收黑 台股跌83.13點（1）

台北股市19日開低震盪收黑，收盤跌83.13點，為 16341.38點，跌幅0.51%，成交金額新台幣3468.20億元 。 中央社... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）本土疫情延燒，雙北三級警戒以待。金管會表示，倘若疫情上升四級封城，銀行、證券期貨與保險三業營運都不會中斷；另ATM須有充足現金，並確保網路交易順暢，持續服務民眾。

中央社報導，金融監督管理委員會18日二次函請各銀行準備措施以因應疫情各階段，涵蓋彈性調度人力，評估維持營運之最低人力需求等。

銀行局副局長黃光熙表示，若上升四級警戒，銀行實體據點運作與否是指揮中心規定。他強調，全體銀行業營運會持續營運。此外，銀行須確保全國3萬1505台ATM正常運作，有足夠現金服務民眾，網路交易也必須順暢進行。

保險局副局長張玉煇指出，若警戒升級，保險業配合指揮中心管制，並確保營運不中斷。疫情期間若民眾需申請理賠，可與業務員視訊，或透過線上理賠平台申請。

證期局副局長蔡麗玲表示，金融機構營運涉及指揮中心防疫規範，目前共識是不中斷客戶金融服務，若使營業大廳關閉，投資人仍可使用電話、電子或語音操作金融服務。蔡麗玲強調，若達四級警戒，證券期貨、投信投顧業持續營運，股票、期貨市場也都不會休市。

金管會主委黃天牧今（19）日赴立法院財政委員會專案報告表示，觀察去年其他疫情嚴重國家，股市皆正常營運；台灣自去年就已要求金融機構與相關單位，擬定營運不中斷計畫，昨日也與各公會再次溝通，請各家業者因應準備。

據金管會最新統計，目前總計共26家本國銀行部分單位、27家外銀與陸銀在台分行實施居家辦公；58家證券期貨與投信投顧業異地辦公，102家居家辦公；此外19家產險與22家壽險都已啟動居家或異地辦公措施。
新冠疫情
金管會
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保險
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