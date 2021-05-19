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台灣疫情升溫！環保署關懷資收個體戶　贈防護用品

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/19 15:39
照片來源：<a href="https://pixabay.com/zh/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1853667">Pexels</a> / <a href="https://pixabay.com/zh/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1853667">Pixabay</a> 提供

照片來源：Pexels / Pixabay 提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣疫情持續升溫，環保署為關懷照護全國資源回收第一線之個體戶，將購置口罩、護目鏡或面罩、防刺手套及必要防護配備等，提升資源回收個體戶工作安全及照顧。環保署提醒，各地以撿拾資收物為生的民眾，若有需要可主動洽環保局登記參與「資收關懷計畫」。

環保署統計，自今（2021）年1~4月補助資收個體戶達6,533人次，較2020年同期4,418人次、成長了47.9%。應回收容器回收量達315萬9,649公斤，較2020年同期回收量達118萬3,329公斤、增加1.67倍。

資收個體戶總在小巷大街穿梭做資源回收，是資源回收體系中不可或缺的一員，環保署自2019年起推動「資收關懷計畫」，提供普遍優於回收市場的價格，加大對第一線資收個體戶的照顧，每月資收物回收最高補助可達新台幣5,000元，以維持其基本生計。

環保署表示，新冠肺炎（COVID­19）疫情可能衝擊資收個體戶的作業安全，秉持照顧個體戶之心，繼去（2020）年購置斗笠、反光背心及手套等安全防護配備給個體戶後，今（2021）年為強化全方位之安全防護，將補助各地方環保局儘速購置個人防護用品，包含口罩、護目鏡或面罩、防刺手套及必要防護配備等，每人補助防護包最高上限為新台幣600元，並發送至每個列冊資收個體戶的手上，齊心攜手共度難關，穩定回收基層力量。
環保署
資源回收

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