台灣疫情升溫！環保署關懷資收個體戶　贈防護用品

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣疫情持續升溫，環保署為關懷照護全國資源回收第一線之個體戶，將購置口罩、護目鏡或面罩、防刺手套及必要防護配備等，提升資源回收個體戶工作安全及照顧。環保署提醒，各地以撿拾資收物為生的民眾，若有需要可主動洽環保局登記參與「資收關懷計畫」。

環保署統計，自今（2021）年1~4月補助資收個體戶達6,533人次，較2020年同期4,418人次、成長了47.9%。應回收容器回收量達315萬9,649公斤，較2020年同期回收量達118萬3,329公斤、增加1.67倍。

資收個體戶總在小巷大街穿梭做資源回收，是資源回收體系中不可或缺的一員，環保署自2019年起推動「資收關懷計畫」，提供普遍優於回收市場的價格，加大對第一線資收個體戶的照顧，每月資收物回收最高補助可達新台幣5,000元，以維持其基本生計。

環保署表示，新冠肺炎（COVID­19）疫情可能衝擊資收個體戶的作業安全，秉持照顧個體戶之心，繼去（2020）年購置斗笠、反光背心及手套等安全防護配備給個體戶後，今（2021）年為強化全方位之安全防護，將補助各地方環保局儘速購置個人防護用品，包含口罩、護目鏡或面罩、防刺手套及必要防護配備等，每人補助防護包最高上限為新台幣600元，並發送至每個列冊資收個體戶的手上，齊心攜手共度難關，穩定回收基層力量。