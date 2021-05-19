【台灣全國升至3級警戒】外出全程配戴口罩 禁止室內5人聚會 每日舉行全國防疫會議

指揮官陳時中宣布，即起至5月28日止，台灣全國升至第3級警戒。(取自指揮中心直播記者會) 指揮官陳時中宣布，即起至5月28日止，台灣全國升至第3級警戒。(取自指揮中心直播記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，連續5天本土個案破百例，指揮中心指揮官陳時中今（19）日宣布，即起至5月28日止，全國疫情警戒升至第三級，禁止室內5人聚會。

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陳時中今天下午記者會說明，各縣市確診個案持續增加，全國防疫需齊一腳步，齊心抗疫，確保全國各類防疫標準保持一致，從明天起每天舉行全國防疫會議，整合防疫資源，檢視執行防疫進度，駁斥假訊息。

陳時中說，明（20）日開始每天上午會邀集各地副縣市長層級以上長官，由陳宗彥副指揮官、衛生福利部石崇良次長主持，整合防疫資源、檢視執行進度、駁斥錯誤不實訊息，會議後將增開一場記者會，由陳副指揮官澄清錯誤不實訊息。

全國進入三級警戒，民眾須遵守以下要點：