【台灣全國升至3級警戒】外出全程配戴口罩 禁止室內5人聚會 每日舉行全國防疫會議

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，連續5天本土個案破百例，指揮中心指揮官陳時中今（19）日宣布，即起至5月28日止，全國疫情警戒升至第三級，禁止室內5人聚會。
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陳時中今天下午記者會說明，各縣市確診個案持續增加，全國防疫需齊一腳步，齊心抗疫，確保全國各類防疫標準保持一致，從明天起每天舉行全國防疫會議，整合防疫資源，檢視執行防疫進度，駁斥假訊息。
陳時中說，明（20）日開始每天上午會邀集各地副縣市長層級以上長官，由陳宗彥副指揮官、衛生福利部石崇良次長主持，整合防疫資源、檢視執行進度、駁斥錯誤不實訊息，會議後將增開一場記者會，由陳副指揮官澄清錯誤不實訊息。
全國進入三級警戒，民眾須遵守以下要點：
- 除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。
- 外出時全程佩戴口罩。
- 停止不必要移動、活動、集會及停課。
- 停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。
- 自我健康監測，有症狀應就醫。
- 營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。
- 職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。
- 餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。
- 婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。
- 公共場域、大眾運輸加強清消。