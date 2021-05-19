台美日英澳齊防疫 共辦疫苗接種線上國際研討會

外交部長吳釗燮、衛生福利部次長薛瑞元、AIT處長酈英傑、日本台灣交流協會代表泉裕泰18日出席「公共衛生－疫苗接種的經驗與挑戰」... 外交部長吳釗燮、衛生福利部次長薛瑞元、AIT處長酈英傑、日本台灣交流協會代表泉裕泰18日出席「公共衛生－疫苗接種的經驗與挑戰」線上視訊研討會。（來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣昨（18）日與美、日、英、澳共同舉辦「公共衛生－疫苗接種的經驗與挑戰」線上視訊研討會，包含教廷、奧地利、菲律賓及新加坡等36國約135名官員及專家響應。

外交部今日表示，為協助各國紓緩全球COVID-19疫情期間所面臨有關疫苗分配、施打效率及接種副作用等各項挑戰，外交部、衛生福利部疾病管制署、美國在台協會台北辦事處（AIT）、日本台灣交流協會、英國在台辦事處及澳洲辦事處於本（110）年5月18日在台北以視訊方式辦理「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）「公共衛生－疫苗接種的經驗與挑戰」國際研討會。

外交部長吳釗燮、衛生福利部次長薛瑞元、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、日本台灣交流協會代表泉裕泰（IZUMI Hiroyasu）、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）及澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）均出席致詞，以色列、歐盟及加拿大則指派講者與會，分享接種COVID-19疫苗的經驗。

吳釗燮致詞時表示，台灣正處疫情升溫急需圍堵之際，本場GCTF研討會讓台灣有機會學習其他國家疫苗接種策略，我國也能與各國分享台灣的疫情防治經驗。吳部長並歡迎英國及澳洲再度參與合辦GCTF活動，彰顯GCTF應處全球新興議題的努力及能力受到肯定。

他強調，台灣在SARS期間受美國等理念相近國家大力提供協助，也因此深刻瞭解與國際社會攜手共度如COVID-19等跨國挑戰的重要性。作為國際社會負責任之一員，台灣會持續努力克服政治挑戰，貢獻於提升全球衛生安全。

吳部長也感謝G7外長會議在5月5日發表的公報中支持台灣有意義參與WHO及「世界衛生大會」（WHA），以及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在5月7日發表聲明，呼籲WHO邀請台灣以觀察員身分參與WHA。上述各國挺台行動再次證明，「德不孤必有鄰」的真諦。

AIT處長酈英傑（Brent Christensen）指出，在這困難的時期，針對新冠病毒疫苗的討論是個敏感的議題。衛生專家應互相建立聯繫，共同研擬方案持續前進。

他表示，希望各國在研習營中建立溝通管道，協助彼此對抗全球疫情的新興挑戰。他強調，沒有一個國家能夠獨自面對，只有通力合作才能戰勝這場疫情。

他強調，台灣有意義地參與世界衛生組織，不僅能讓台灣人民受益，也能造福全世界。台灣是個慷慨大方且可靠的夥伴。美國支持台灣有意義地參與世界衛生大會，排除台灣將會損及全球健康和安全。

自全球COVID-19疫情爆發以來，GCTF已6度舉辦與疫情相關的活動，主題包括反制疫情假訊息、防範第二波疫情、疫情與數位經濟、防治疫情相關犯罪、因應疫情帶來的全球供應鏈重組以及疫苗接種策略。